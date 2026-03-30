Man probeert fatbike te stelen en mishandelt eigenaar met kettingslot

Een man is op 3 januari in Tilburg mishandeld en op brute wijze van zijn fatbike beroofd. In Bureau Brabant is te zien hoe het slachtoffer samen met zijn vriendin twee mannen betrapt bij zijn fatbike. Als hij probeert zijn fiets terug te krijgen, wordt hij meerdere keren met het kettingslot geslagen en belandt hij in het gips.

Het gebeurt allemaal op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Jan Heijnsstraat. Daar heeft het slachtoffer zijn fatbike op slot staan in een van de naastgelegen fietsrekken. Als de eigenaar en zijn vriendin rond 22.00 uur terugkomen, zien ze dat twee mannen met die fiets bezig zijn. De twee proberen het kettingslot open te krijgen en worden betrapt. In plaats van er meteen vandoor te gaan, lopen ze rustig weg. Een van de mannen loopt doodleuk met de fatbike weg, de ander loopt een andere kant op.