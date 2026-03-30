Hans Smolders buitenspel in Tilburg: 'Zwaar teleurgesteld'

In Tilburg dreigt verkiezingswinnaar Hans Smolders opnieuw in de oppositie te belanden. Zijn Lijst Smolders Tilburg (LST) werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij met acht zetels, net zoveel als GroenLinks-PvdA, dat procentueel iets minder stemmen kreeg. Het lukt vooralsnog echter niet om een meerderheid voor een coalitie te krijgen.

'Rol voor LST lijkt voor nu uitgesloten' "VVD, D66 en CDA hebben aan de verkenner te kennen gegeven zich samen nader te beraden over het vervolgproces", laat de gemeente weten. Die partijen hebben samen 16 zetels in de raad. Ze kunnen ook zonder LST een meerderheid halen. Een van hun opties daarvoor is om GroenLinks-PvdA erbij te vragen. Die partij verloor overigens 5 zetels.

D66 is tot de conclusie gekomen dat de inhoudelijke verschillen te groot zijn, laat verkenner Eric de Bie weten. CDA en VVD zagen volgens De Bie wel "een basis" om de gesprekken te vervolgen, maar zij reageren dan weer afwijzend op een alternatief waarbij 50PLUS en Lokaal Tilburg de plaats van D66 innemen.

"Een rol voor LST lijkt voor nu uitgesloten", zegt verkenner De Bie tegen het ANP. Hij komt nog met een advies aan de raad over hoe het nu verder moet. "We weten nu hoe de puzzel niet past, maar hoe dan wel, daar moet ik zelf ook over nadenken."

'Zwaar teleurgesteld'

Smolders zegt tegen Omroep Tilburg 'zwaar teleurgesteld' te zijn over het besluit van D66. Een samenwerking tussen LST, CDA, D66 en VVD had in de ogen van Smolders kunnen werken. “Maar dan moeten alle partijen bereid zijn water bij de wijn te doen, en dat was hier niet het geval. Het ging om twee cruciale onderwerpen, terwijl je eigenlijk over meer dan honderd punten onderhandelt”, zegt Smolders.

Hij had nog graag een poging gewaagd met VVD, CDA, Lokaal Tilburg en 50Plus, omdat hij daarin mogelijkheden zag om beleid te voeren dat beter bij LST past. Volgens Smolders werd die combinatie als te onstabiel gezien.

Chauffeur van Pim Fortuyn

Smolders was chauffeur van Pim Fortuyn. Hij werd bij het grote publiek bekend als Tweede Kamerlid voor de LPF en zat later ook nog in de Kamer voor Forum voor Democratie (FVD), waarvan hij zich samen met Wybren van Haga afsplitste. Om gezondheidsredenen verliet hij het parlement.

Smolders is al jaren actief in de gemeentepolitiek. Zijn partij voert steevast oppositie en keert zich tegen 'geldverkwisting en wanbeleid'. LST is ook tegen nieuwe asielzoekerscentra en een veelbesproken geplande wegversmalling.