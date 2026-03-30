Eindhoven Airport wacht nog steeds op natuurvergunning

Bij Eindhoven Airport hoopt men dat de natuurvergunning, die begin januari is aangevraagd, snel wordt verleend. Volgens de luchthaven is het belangrijk om de groeiende en internationaler wordende Brainportregio goed bereikbaar te houden.

De vergunning werd eerder in 2020 al aangevraagd en kreeg in 2024 een zogeheten positieve weigering, schrijft 1Kempen . De toenmalig minister voor Natuur en Stikstof van der Wal, oordeelde dat de luchthaven zo'n vergunning niet nodig heeft, mits de stikstofuitstoot niet toeneemt.

Rapporteren

De luchthaven kreeg ook een maatwerkvoorschrift dat het jaarlijks niet meer dan zo’n 143.000 kilo stikstof mag uitstoten. Daarbij werd ook vastgelegd dat Eindhoven Airport vanaf 2025 jaarlijks moet rapporteren over de uitstoot.

Uit de eerste rapportage bleek dat het stikstofplafond in 2025 met 3,6 procent is overschreden. Volgens de luchthaven is dit een gevolg van de vlootvernieuwing die de luchthaven heeft ingezet om geluidsoverlast en CO2-uitstoot te verminderen.

Minder geluidsoverlast, meer uitstoot

De nieuwste toestellen zijn weliswaar stiller en zuiniger, maar stoten ook meer stikstofoxiden uit. Eindhoven Airport heeft de natuurvergunning wederom aangevraagd, mede op aandringen van diverse milieu-organisaties.

Volgens organisaties als Extinction Rebellion en Milieudefensie moet het vliegveld meer doen om de totale uitstoot drastisch te verminderen.