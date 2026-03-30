Avond stappen eindigt in ziekenhuis met gebroken kaak, politie zoekt daders
Een stapavond in Breda is in december voor een jonge man geëindigd in het ziekenhuis. Het slachtoffer werd in parkeergarage De Barones in elkaar geslagen en brak zijn kaak. In Bureau Brabant is te zien hoe hij uit het niets wordt geduwd, geslagen en op de grond valt.
Het slachtoffer staat in de nacht van 27 op 28 december 2025 in een parkeergarage aan de Nieuweweg als vanuit de ingang van de Tolbrugstraat twee mannen aan komen lopen.
De sfeer is meteen grimmig en uit het niets krijgt de man een duw tegen zijn schouder. Als hij daar iets van zegt, draait één van de verdachten zich om en slaat hij hem hard met zijn vuist op de kaak.
De klap is zo hard dat het slachtoffer tegen de betaalautomaat aan komt en op de grond valt. Terwijl dit gebeurt, lijkt hij ook nog een klap na te krijgen.
Gebroken kaak en scheve tanden
De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. In het ziekenhuis blijkt later dat zijn onderkaak is gebroken. Hij moet diezelfde dag nog worden geopereerd. Door de klap staan ook zijn tanden scheef, en waarschijnlijk moet hij daarvoor nog verder behandeld worden.
Verdachten vluchten na mishandeling
Na de mishandeling zijn de twee daders er vandoor gegaan. Eerst hebben ze nog even wat staan praten met de andere vrienden van het slachtoffer, maar daarna hebben ze benen genomen.
Op camerabeelden uit de parkeergarage is te zien hoe zij rennend en glimlachend via de trap naar boven zijn gevlucht. De twee lijken zelfs plezier te hebben gehad in wat die avond is gebeurd.
De politie wil graag weten wie deze twee mannen zijn. Zij zien de man met de blauwe jas als hoofdverdachte van de mishandeling. De andere man die is te zien op de beelden is in ieder geval betrokken geweest bij geweld tegen een vriend van het slachtoffer. Ook hem wil de politie graag vinden.
