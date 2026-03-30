Avond stappen eindigt in ziekenhuis met gebroken kaak, politie zoekt daders

Een stapavond in Breda is in december voor een jonge man geëindigd in het ziekenhuis. Het slachtoffer werd in parkeergarage De Barones in elkaar geslagen en brak zijn kaak. In Bureau Brabant is te zien hoe hij uit het niets wordt geduwd, geslagen en op de grond valt.

Het slachtoffer staat in de nacht van 27 op 28 december 2025 in een parkeergarage aan de Nieuweweg als vanuit de ingang van de Tolbrugstraat twee mannen aan komen lopen.

De sfeer is meteen grimmig en uit het niets krijgt de man een duw tegen zijn schouder. Als hij daar iets van zegt, draait één van de verdachten zich om en slaat hij hem hard met zijn vuist op de kaak.

De klap is zo hard dat het slachtoffer tegen de betaalautomaat aan komt en op de grond valt. Terwijl dit gebeurt, lijkt hij ook nog een klap na te krijgen.