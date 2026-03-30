Fietser zwaargewond na aanrijding in Gemert

Vandaag om 18:25 • Aangepast vandaag om 19:50
Ongeluk op N272 bij Gemert (foto: AS Media).
Ongeluk op N272 bij Gemert (foto: AS Media).

Een jonge vrouw is maandagmiddag zwaargewond geraakt toen ze met haar fiets de Zuid-Om (N272) bij Gemert wilde oversteken. Een kleine vrachtwagen botste tegen haar aan. 

Toen de jonge vrouw de weg wilde oversteken kon een auto haar nog ontwijken, maar de vrachtwagen raakte vervolgens met haar in botsing. 

Een traumahelikopter werd opgeroepen. Een trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan in de ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen. 

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en heeft getuigen gehoord. Volgens deze getuigen zou het slachtoffer zijn afgeleid door haar telefoon. 

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.