Fietser zwaargewond na aanrijding in Gemert

Een jonge vrouw is maandagmiddag zwaargewond geraakt toen ze met haar fiets de Zuid-Om (N272) bij Gemert wilde oversteken. Een kleine vrachtwagen botste tegen haar aan.

Toen de jonge vrouw de weg wilde oversteken kon een auto haar nog ontwijken, maar de vrachtwagen raakte vervolgens met haar in botsing.

Een traumahelikopter werd opgeroepen. Een trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan in de ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en heeft getuigen gehoord. Volgens deze getuigen zou het slachtoffer zijn afgeleid door haar telefoon.