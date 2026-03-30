Ruzie op het voetbalveld en storm verrast Brabant: dit mag je niet missen

Een voetbalwedstrijd tussen BVV uit Den Bosch en DESO uit Oss liep flink uit de hand, een storm verraste Brabant en Jan Biggel gaat trouwen. Deze vijf verhalen moet je maandag gelezen hebben.

Een voetbalwedstrijd tussen BVV uit Den Bosch en DESO uit Oss liep zondag compleet uit de hand toen een supporter het veld op rende en begon te meppen. De situatie escaleerde tot een massale vechtpartij, waarbij een vader van een DESO-speler een groot deel van zijn oor verloor. De scheidsrechter deelde zeven rode kaarten uit en de politie verzamelde gegevens van zo'n 25 betrokkenen. Beide clubs hebben aangifte gedaan. Lees hier het hele verhaal.

Zondagnacht verraste een storm verschillende plekken in Brabant met flinke schade, terwijl er geen code geel was afgegeven. Meteoroloog Wouter van Bernebeek legt uit dat de schade zeer plaatselijk was en van korte duur, midden in de nacht. Het weer werd veroorzaakt door een koufront met windschering, typisch voor het zomerseizoen. Volgens Van Bernebeek is dit niet uitzonderlijk: 'We gaan dit de komende maanden vaker zien.' Check het verhaal hier.

De rechtbank veroordeelde Jon T. uit Helmond tot zeven jaar cel voor het doden van zijn zes weken oude zoontje Mats in 2021. Uit onderzoek bleek dat de baby ernstig hersenletsel had en eerder gebroken ribben, ontstaan vlak voordat de vader het alarmnummer belde. T. ontkent en geeft geen duidelijkheid over wat er gebeurde, ondanks steun van familie. De rechter oordeelt dat het niet anders kan dan dat de vader hevig geweld heeft gebruikt. Lees het verhaal hier.

Jan Biggel heeft zijn vriendin Helga zondag ten huwelijk gevraagd, nadat zij hem 'redde' toen hij voor een dichte deur stond. De zanger uit Liempde deed zijn aanzoek in restaurant Hoeve 1827 via een tekstje in de menukaart. Het koppel leerde elkaar vorig jaar kennen tijdens een artiestenreis naar Turkije en gaat deze zomer in besloten kring trouwen. 'Ze heeft zich onmisbaar gemaakt', aldus Biggel lachend. Lees zijn verhaal hier.

Tot slot blijkt uit interne documenten dat de gemeente Eindhoven al sinds 2020 zorgen heeft over jongerencentrum Pitstop. De vrees was dat de organisatie jongeren wilde bekeren tot het geloof, ondanks dat Pitstop subsidie ontvangt en aangaf professioneel jongerenwerk te doen. Een voormalige teamleider sprak over 'jongeren redden door hen op het spoor van Jezus te zetten', hoewel de gemeente dit niet vroeg. Pitstop heeft inmiddels afstand genomen van Youth for Christ en benadrukt dat bekering geen doel is. Lees hier het hele verhaal.