Begraafplaats zakt weg, dorp neemt heft in eigen hand: 'Voor en met elkaar'

De begraafplaats in Berghem raakt in verval. Dat komt onder andere doordat er minder vaak mensen worden begraven. Daarom zijn de inwoners een crowdfundingsactie begonnen om de begraafplaats op te knappen. "Wij noemen het een saaie dodenakker en daar moet iets mee gebeuren", vertelt Leo Hoeks.

De begraafplaats is de inwoners van Berghem een doorn in het oog. “Je ziet het hier kale plekken en heel veel graven zijn verzakt, dat is het probleem. Het is een kale vlakte", vertelt Leo Hoeks van stichting Begraafplaats Berghem. In het dorp noemen ze het een 'saaie dodenakker'. Begraafplaats weer opknappen

Verandering is nodig vinden de dorpsbewoners, dus hebben ze het heft in eigen hand genomen en een stichting opgericht. Met behulp van een hovenier is een plan gemaakt om de begraafplaats weer op te knappen.

De lege plaatsen op de begraafplaats in Berghem (foto: Imke van de Laar).

"Bij de entree willen ze bomen gaan planten", vertelt Hoeks. "Er komen struiken en bloemen door biodiversiteit", voegt Teun Brands van de stichting toe. Ook willen ze graag dat er hagen komen.

Prijskaartje van 50.000 euro

Aan dat plan hangt wel een prijskaartje van meer dan 50.000 euro en dat geld is er niet. Daarom hebben ze een crowdfundingsactie opgezet. “Wij hopen dat het goed gaat. We hebben veel uitgezet via sociale media en e-mails verstuurd. We gaan ook flyers uitdelen huis aan huis de komende weken", zegt Brands.

De begraafplaats in Berghem (foto: Imke van de Laar).