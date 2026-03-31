Begraafplaats zakt weg, dorp neemt heft in eigen hand: 'Voor en met elkaar'
De begraafplaats in Berghem raakt in verval. Dat komt onder andere doordat er minder vaak mensen worden begraven. Daarom zijn de inwoners een crowdfundingsactie begonnen om de begraafplaats op te knappen. "Wij noemen het een saaie dodenakker en daar moet iets mee gebeuren", vertelt Leo Hoeks.
De begraafplaats is de inwoners van Berghem een doorn in het oog. “Je ziet het hier kale plekken en heel veel graven zijn verzakt, dat is het probleem. Het is een kale vlakte", vertelt Leo Hoeks van stichting Begraafplaats Berghem. In het dorp noemen ze het een 'saaie dodenakker'.
Begraafplaats weer opknappen
Verandering is nodig vinden de dorpsbewoners, dus hebben ze het heft in eigen hand genomen en een stichting opgericht. Met behulp van een hovenier is een plan gemaakt om de begraafplaats weer op te knappen.
"Bij de entree willen ze bomen gaan planten", vertelt Hoeks. "Er komen struiken en bloemen door biodiversiteit", voegt Teun Brands van de stichting toe. Ook willen ze graag dat er hagen komen.
Prijskaartje van 50.000 euro
Aan dat plan hangt wel een prijskaartje van meer dan 50.000 euro en dat geld is er niet. Daarom hebben ze een crowdfundingsactie opgezet.
“Wij hopen dat het goed gaat. We hebben veel uitgezet via sociale media en e-mails verstuurd. We gaan ook flyers uitdelen huis aan huis de komende weken", zegt Brands.
De stichting hoopt zo'n 10.000 euro op te halen met hun crowdfunding. De rest? Dat hopen ze met subsidies binnen te slepen.
Dorp is blij met initiatief
De dorpsbewoners zijn blij met het initiatief en kijken ernaar uit dat de begraafplaats opgeknapt zal worden. “Het is een belangrijke plek", vertelt een van hen. Iemand anders laat weten dat het belangrijk is om het samen te doen. “We doen het voor elkaar en met elkaar.”
De crowdfundingsactie duurt twee maanden. Als er genoeg geld binnenkomt, moet de begraafplaats over een paar jaar helemaal opgeknapt zijn.