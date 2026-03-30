Grote brand verwoest loodsen in Someren

Bij een bedrijf aan de Houtbroekdijk in Someren is maandagavond een grote brand uitgebroken. Drie loodsen staan in brand en zijn gedeeltelijk ingestort. Bij de brand zijn knallen te horen, mogelijk van gasflessen en banden die ontploffen. In de wijde omgeving is veel rook te zien.

Op het terrein zit een bouwmaterialenbedrijf voor grond- en sloopwerken, transport en containerverhuur. Het is onduidelijk wat er precies in de loodsen staat. Mogelijk gaat het om vrachtwagens.

Rond middernacht laat de veiligheidsregio weten dat de brand minder wordt en dat er daarom wordt afgeschaald. Bij de loods gaat het blussen door.

Grote rookwolk

Bij de brand komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote rookwolk te zien die richting het centrum van Someren trekt. De veiligheidsregio adviseert om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.