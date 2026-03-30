Grote brand verwoest loodsen in Someren
Bij een bedrijf aan de Houtbroekdijk in Someren is maandagavond een grote brand uitgebroken. Drie loodsen staan in brand en zijn gedeeltelijk ingestort. Bij de brand zijn knallen te horen, mogelijk van gasflessen en banden die ontploffen. In de wijde omgeving is veel rook te zien.
Op het terrein zit een bouwmaterialenbedrijf voor grond- en sloopwerken, transport en containerverhuur. Het is onduidelijk wat er precies in de loodsen staat. Mogelijk gaat het om vrachtwagens.
Rond middernacht laat de veiligheidsregio weten dat de brand minder wordt en dat er daarom wordt afgeschaald. Bij de loods gaat het blussen door.
Grote rookwolk
Bij de brand komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote rookwolk te zien die richting het centrum van Someren trekt. De veiligheidsregio adviseert om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.
De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen in de buurt. Uit voorzorg wordt het rieten dak van de boerderij aan de overkant van de straat nat gespoten.
Het is onduidelijk of er mensen in het gebouw waren toen de brand uitbrak, ook is het niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.
'Zeer grote brand'
De brand in de loods brak rond tien over half tien uit. Nog geen tien minuten na de eerste melding schaalde de brandweer op naar 'zeer grote brand'.
Een vijfde blusvoertuig kwam naar de plek. De brandweer was toen bezig met het opbouwen van een watersysteem om te zorgen voor genoeg bluswater.
Over een oorzaak van de brand is niks bekend.