Vlammen slaan uit dak van loods in Someren, grote rookwolk in omgeving
Vandaag om 21:47 • Aangepast vandaag om 22:27
In een loods in Someren woedt maandagavond een grote brand. De brandweer is rond kwart voor tien met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Houtbroekdijk. In de omgeving is veel rook te zien.
De vlammen slaan uit het dak van de loods waar vrachtwagen zouden staan. Het is niet duidelijk of deze wagens ook in brand staan.
De brandweer heeft tien minuten na de eerste melding opgeschaald naar 'zeer grote brand' en is met onder meer vier blusvoertuigen ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat brand overslaat naar andere panden.
Rook trekt over het dorp van Someren. De brandweer adviseert mensen in de omgeving uit de rook te blijven.
