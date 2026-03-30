Vlammen slaan uit dak van loods in Someren, grote rookwolk in omgeving

In een loods in Someren woedt maandagavond een grote brand. De brandweer is rond kwart voor tien met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Houtbroekdijk. In de omgeving is veel rook te zien.

De vlammen slaan uit het dak van de loods waar vrachtwagen zouden staan. Het is niet duidelijk of deze wagens ook in brand staan.