Navigatie overslaan

Vlammen slaan uit dak van loods in Someren, grote rookwolk in omgeving

Vandaag om 21:47 • Aangepast vandaag om 22:27
De vlammen staan uit de loods (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
In een loods in Someren woedt maandagavond een grote brand. De brandweer is rond kwart voor tien met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Houtbroekdijk. In de omgeving is veel rook te zien. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vlammen slaan uit het dak van de loods waar vrachtwagen zouden staan. Het is niet duidelijk of deze wagens ook in brand staan.  

De brandweer heeft tien minuten na de eerste melding opgeschaald naar 'zeer grote brand' en is met onder meer vier blusvoertuigen ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat brand overslaat naar andere panden. 

Rook trekt over het dorp van Someren. De brandweer adviseert mensen in de omgeving uit de rook te blijven. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
