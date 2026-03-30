Vlammenzee legt familiebedrijf compleet in de as in Someren
Bij een bedrijf aan de Houtbroekdijk in Someren is maandagavond een grote brand uitgebroken. Drie loodsen stonden volledig in brand en stortten gedeeltelijk in. Bij de brand waren knallen te horen, mogelijk van gasflessen en banden die ontploften. In de wijde omgeving was veel rook te zien.
Op het terrein zit een familiebedrijf in bouwmaterialen voor grond- en sloopwerken, transport en containerverhuur. Het is onduidelijk wat er precies in de loodsen staat. Mogelijk gaat het om vrachtwagens.
Grote rookwolk
Bij de brand kwam veel rook vrij. In de wijde omgeving was een grote rookwolk te zien die richting het centrum van Someren trok. De veiligheidsregio adviseerde uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.
Rond middernacht liet de veiligheidsregio weten dat de brand minder werd en dat er daarom werd afgeschaald. Bij de loods ging het blussen door.
De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen in de buurt. Uit voorzorg werd daarom het rieten dak van de boerderij aan de overkant van de straat nat gespoten. Ook het huis bij het bedrijf is gespaard gebleven.
Het is onduidelijk of er mensen in het gebouw waren toen de brand uitbrak, ook is het niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.
'Zeer grote brand'
De brand in de loods brak rond kwart voor tien uit. Nog geen tien minuten na de eerste melding schaalde de brandweer op naar 'zeer grote brand'.
Een vijfde blusvoertuig kwam naar de plek. De brandweer was toen bezig met het opbouwen van een watersysteem om te zorgen voor genoeg bluswater.
Over een oorzaak van de brand is niks bekend.