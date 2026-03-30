Vlammenzee legt familiebedrijf compleet in de as in Someren

Bij een bedrijf aan de Houtbroekdijk in Someren is maandagavond een grote brand uitgebroken. Drie loodsen stonden volledig in brand en stortten gedeeltelijk in. Bij de brand waren knallen te horen, mogelijk van gasflessen en banden die ontploften. In de wijde omgeving was veel rook te zien.

Op het terrein zit een familiebedrijf in bouwmaterialen voor grond- en sloopwerken, transport en containerverhuur. Het is onduidelijk wat er precies in de loodsen staat. Mogelijk gaat het om vrachtwagens.

Grote rookwolk

Bij de brand kwam veel rook vrij. In de wijde omgeving was een grote rookwolk te zien die richting het centrum van Someren trok. De veiligheidsregio adviseerde uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Rond middernacht liet de veiligheidsregio weten dat de brand minder werd en dat er daarom werd afgeschaald. Bij de loods ging het blussen door.