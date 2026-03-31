Politie valt huizen binnen in Eindhoven en Bergeijk, zeker één man opgepakt

Arrestatieteams van de politie hebben dinsdagochtend invallen gedaan in huizen in Eindhoven en Bergeijk. Er is zeker één man opgepakt. De invallen hebben met hetzelfde politieonderzoek te maken.

Vroeg in de ochtend viel de politie een huis binnen aan de Kabouterberg in Bergeijk. In de woning waren meerdere mensen aanwezig. Een van hen werd gearresteerd. De man is meegenomen naar het politiebureau.

Tegelijkertijd viel ook in Eindhoven een politieteam een woning binnen. Waar deze inval precies plaatsvond en of daar iemand is opgepakt, is nog onbekend.