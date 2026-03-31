Advocaten stappen op om 'roekeloosheid' Klaas Otto

Allebei de advocaten van Klaas Otto (58) zijn opgestapt, ze weigeren hem nog verder te verdedigen. Volgens de advocaten is Otto een weg ingeslagen die ze niet steunen. "Dit gaat faliekant mis. Ik heb ook een grens", zei advocaat De Leon dinsdag in de rechtbank in Breda waar een proces tegen Otto gepland stond. De advocaten waarschuwen voor de 'doodsverachting' die Otto heeft.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Advocaat Zilver zei ook dat hij zo niet verder wil: “Er worden veiligheidsrisico’s genomen waar ik niet achter sta." Otto zei dat hij een boekje open wil doen: “Heel die beerput moet worden opengetrokken.” Maar waar hij op doelt, is een raadsel.



Misdaadgeld

Dinsdagmiddag stond in de rechtszaal in Breda het proces gepland om Otto kaal te plukken van zijn vermeende misdaadmiljoenen. Dat proces startte al in 2020 maar steeds komt er iets tussen. Onlangs nog waren het hartproblemen van Otto. En nu dit weer. Otto is klaar met alle gedoe. “Ik wil er graag vanaf. Ik wil verder met mijn gezin", gaf hij aan. De zitting begon nog kalm. Otto nam plaats in het beklaagdenbankje, geflankeerd door zijn twee advocaten. De rechtbankvoorzitter vroeg hoe het nu met hem is, nadat hij begin maart in het ziekenhuis was opgenomen met hartklachten. “Nou redelijk, ik kan alleen een beetje moeilijk praten. Ben vorige week geopereerd aan mijn kaak. En verder hartmedicijnen.”



Doodsverachting

Meteen daarna stond advocaat De Leon ineens op met de mededeling dat hij ermee stopt. De aanleiding is een koerswijziging van Otto. “Het is een weg die meneer Otto wil inslaan waar de raadslieden niet achter staan. Dat meneer Otto doodsverachting (red. roekeloosheid waarbij geen rekening wordt gehouden met levensgevaar of doodsangst) heeft, vind ik verder prima, maar ik heb ook een grens", zei advocaat De Leon.



“Ik krijg geen lucht. Ik word tegen muren geperst", zei Klaas Otto. Hij vertelde dat hij echt gefrustreerd is. “Ik laat me niet afpersen. Dan gaan we allemaal maar rechtdoor, door het glas heen. Ik ga niet na tien jaar naar poppenkastdingen zitten luisteren. Ik vind het welletjes na tien jaar. En ik heb geen zin om nog eens zeven jaar door te gaan.”

'Stuk vuil'

De officier van justitie zei dat ze schrok van het woord 'doodsverachting'. Otto wilde niet man en paard noemen. “Ik word al jaren als een stuk vuil behandeld. Ik zit hier gewoon als motorcluboprichter. Welke andere koers hij voor ogen heeft, is onduidelijk. Het enige wat hij nog wilde zeggen is: “Heel die beerput moet opengetrokken worden.”



Daarna verlieten beide advocaten de zaal. Otto vertelde dat advocaat De Leon op 21 maart nog probeerde een deal te sluiten met het OM, maar dat een afwijzing volgde. “Er stond keihard in: u kunt binnen 48 uur het complete bedrag afrekenen. Ik heb een piepklein autobedrijfje gehad. Een redelijk bedrag wil ik wel betalen.” Plotseling trok Otto zijn jas aan en dreigde hij weg te gaan, maar de rechters konden hem tot bedaren brengen. Geen deal

De officier van justitie herhaalde dat er geen deal komt, geen procesafspraken: de zaak moet doorgaan, gaf ze aan. De rechters beslisten dat Otto recht heeft op een advocaat. Als die zich heeft ingelezen, is het proces op 14 juli. Otto loopt al meer dan tien jaar rechtbanken in en uit. Zo is hij onder meer veroordeeld voor het leidinggeven aan de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Dit dossier gaat grotendeels over zijn vorige leven als autodealer in Bergen op Zoom. Volgens politie en justitie was dat een dekmantel voor zwart geld dat hij verkreeg door anderen af te persen. Hij kreeg daar al zes jaar cel voor, na een eis van tien jaar. Otto ontkende altijd die beschuldigingen en ging in hoger beroep. Dat dient in september.