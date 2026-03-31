Lenteachtige temperaturen met Pasen, nog onzeker hoe mooi het wordt

Het aankomende paasweekend mogen we ons verheugen op lenteachtige temperaturen. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Het is wel nog een beetje onzeker hoe mooi het weer daarbij wordt."

In het paasweekend zijn volgens Willemsen temperaturen tussen de 15 en 18 graden mogelijk. "Het zou kunnen dat we dan te maken hebben met vrij veel wolken en soms een bui. Maar er zou ook wat zon kunnen zijn; dan is het bij 18 graden wel heel lekker!"

Wisselvallig weer

Tot het paasweekend hebben we vooral te maken met wisselvallig weer. "Deze dinsdag is best wel oké", vertelde de weerman op de radio. "Een stuk beter dan maandag. Het is wisselend bewolkt met een enkel buitje in de middag. Hoe oostelijker in de provincie, hoe groter de kans dat je net een buitje meepikt. Maar het is een kortdurend, licht buitje hoor. Veel minder regen dan maandag. Daarbij is er geregeld ruimte voor de zon. Er staat ook wat minder wind, bij een graad of 11."

Woensdag wordt een droge dag. "Die kan in het oosten van de provincie wat mistig beginnen. Als die mist is opgetrokken, krijgen we een afwisseling van wolken en zon bij een graad of 12. Donderdag en vrijdag worden bewolkte dagen met kans op een klein beetje regen."