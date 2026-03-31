Ravage op de A67 na botsing busje en auto, snelweg even dicht
Vandaag om 09:11 • Aangepast vandaag om 11:34
Een busje en een auto zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de A67 bij Asten. De snelweg richting Venlo vanuit Eindhoven was daarom een half uur dicht. Rond halftien is de weg weer deels open.
Het busje kwam op de zijkant terecht na de botsing en moest daarom door een bergingsbedrijf worden rechtgezet. Er vielen geen gewonden, maar het asfalt raakte beschadigd en moet hersteld worden.
Vertraging
Vermoedelijk levert dat nog wel even wat vertraging op richting Venlo. Rond halftien levert de file een half uur extra reistijd op.
De politie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeluk.
