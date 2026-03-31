Straatverkoop verboden rond festivals in Hilvarenbeek

Hilvarenbeek heeft een straatverkoopverbod, een zogenoemd ventverbod, ingesteld voor drie grote festivals deze zomer. Dit verbod moet overlast, opstoppingen en zwerfafval tegengaan rond het evenemententerrein bij de Beekse Bergen.

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft besloten het verbod dit jaar in te stellen tijdens festival Best Kept Secret, het Awakenings Festival en Decibel Outdoor. Het verbod geldt in een straal van twee kilometer rond het evenemententerrein. Zo wil de gemeente de openbare orde beter handhaven en de veiligheid verbeteren.

Venten is het verkopen van producten zoals drank, etenswaren en nicotineproducten op straat. Volgens de gemeente veroorzaakt dit hinder, opstoppingen en grote hoeveelheden zwerfafval rond het festivalterrein. Het verbod stelt toezichthouders en de politie in staat om op te treden tegen venters in de directe omgeving.

Het ventverbod wordt ingesteld op specifieke dagen en tijden. Bij Best Kept Secret geldt het van 12 juni om negen uur ’s ochtends tot en met 15 juni om zes uur ’s avonds, en tijdens het technofestival Awakenings van 10 juli om negen uur ’s ochtends tot en met 13 juli om zes uur ’s avonds. Bij Decibel Outdoor geldt het ventverbod van 28 augustus om negen uur ’s ochtends tot en met 31 augustus om zes uur ’s avonds.