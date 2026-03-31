Echt stukje Baarle-Nassau duikt op in Europa-Park: symbolische frietgrens
Een stukje Baarle-Nassau is sinds dit weekend ineens terug te vinden in Duitsland, in Europa-Park om precies te zijn. In het attractiepark is een zogeheten ‘Baarle-hoek’ geopend, midden in het al bestaande Hollandse themagebied.
Voor wie het park niet kent: Europa-Park werkt met verschillende themagebieden die bezoekers kennis laten maken met Europese landen. Denk aan Frankrijk, Italië en dus ook Nederland. Elk gebied heeft bijpassende gebouwen, attracties en eten.
Friet krijgt een ‘grens’
De 'Baarle-hoek' is geen nieuwe attractie, maar het gaat wel om een opvallend detail in het themagebied. Bij een frietkraam loopt nu een symbolische grens, compleet met echte grenstegels uit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. De tegels zijn grijs en gemarkeerd met ‘NL’ en ‘B’, zoals in het echte Baarle. Zodat je precies ziet waar Nederland eindigt en België begint.
Daarmee wil het park op een speelse manier iets rechtzetten: friet hoort cultureel gezien eigenlijk bij België. Veel bezoekers koppelen het aan Nederland, maar volgens kenners ligt de oorsprong toch echt over de grens.
Waarom juist Baarle?
De keuze voor Baarle is geen toeval. Het dorp staat bekend om zijn bijzondere enclaves: stukjes België midden in Nederland en andersom.
Dat betekent dat je tijdens een wandeling zomaar van het ene land het andere in stapt. Soms loopt die grens zelfs door huizen, terrassen of winkels.
Dat heeft Europa-Park nu nagebootst in het klein. Bezoekers kunnen daar letterlijk de grens over voor een portie friet. Het Nederlandse themagebied blijft gewoon bestaan, maar friet krijgt zo symbolisch een Belgisch, maar ook een Brabants plekje.