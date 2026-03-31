Echt stukje Brabant in Duits Europa-Park: hier begint de frietgrens

Een stukje Baarle-Nassau is sinds dit weekend ineens terug te vinden in Duitsland, in Europa-Park om precies te zijn. In het attractiepark is een zogeheten ‘Baarle-hoek’ geopend, midden in het al bestaande Hollandse themagebied.

Voor wie het park niet kent: Europa-Park werkt met verschillende themagebieden die bezoekers kennis laten maken met Europese landen. Denk aan Frankrijk, Italië en dus ook Nederland. Elk gebied heeft bijpassende gebouwen, attracties en eten.

Friet krijgt een ‘grens’

De 'Baarle-hoek' is geen nieuwe attractie, maar het gaat wel om een opvallend detail in het themagebied. Bij een frietkraam loopt nu een symbolische grens, compleet met echte grenstegels uit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. De tegels zijn grijs en gemarkeerd met ‘NL’ en ‘B’, zoals in het echte Baarle. Zodat je precies ziet waar Nederland eindigt en België begint.