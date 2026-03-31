NAC-icoon en oud-international Kees Kuijs (94) overleden

Oud-speler en clubicoon van NAC Breda, Kees Kuijs, is op 94-jarige leeftijd overleden. Kuijs was niet alleen een belangrijke speler voor NAC, maar ook oud-international van het Nederlands elftal, waarvoor hij tussen 1955 en 1962 liefst 43 interlands speelde. Hij was de oudste nog levende oud-international.

Kuijs, geboren in Anna Paulowna, stond bekend als een sterke en betrouwbare linksback. Zijn kwaliteiten werden zelfs erkend door Johan Cruijff, die hem opnam in zijn selectie voor het 'Oranje van de Eeuw'. Vanaf 1955 kwam Kuijs als semiprof uit voor NAC Breda, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde op de linksbackpositie. Met zijn inzet, overzicht en betrouwbaarheid werd hij al snel een publiekslieveling. In zijn eerste seizoen was hij direct dicht bij een landstitel met NAC, maar die werd op het nippertje misgelopen. Uitstraling

Kuijs groeide uit tot een gezicht van een sterke NAC-generatie en leverde een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en prestaties van de club in de jaren 50 en 60. Zijn status als recordinternational namens NAC onderstreept zijn langdurige en consistente bijdrage.

Voor zijn tijd bij NAC speelde Kuijs bij FC Haarlem, waarmee hij in het seizoen 1951/52 kampioen werd van de Eerste Klasse. Debuut in Oranje

De linksback debuteerde op 13 maart 1955 in het Nederlands elftal tijdens de thuiswedstrijd tegen Denemarken (1-1) en werd meteen een vaste waarde in Oranje, meldt de KNVB in een overlijdensbericht op zijn website. "De back was een spijkerharde, maar faire verdediger. Zelden ging hij zijn boekje te buiten. Nooit miste hij bij zijn clubs HFC Haarlem en NAC Breda of het Nederlands elftal een wedstrijd als gevolg van een schorsing." De KNVB vermeldt ook nog een anekdote. "Een van de meest in het oog springende wedstrijden van de verdediger was het uitduel met Turkije. Na een luchtduel kwam Kuijs verkeerd neer, waardoor hij een hernia opliep. Kreunend van de pijn kon hij 's nachts de slaap niet vatten, waarna zijn ploeggenoten besloten hem de gehele nacht al kaartend ter zijde te staan."

Bleef Breda trouw

Na zijn actieve voetbalcarrière bleef Kuijs in Breda wonen en nauw verbonden met NAC. Hij vervulde er functies als verzorger en technisch directeur en bleef daarmee van grote waarde voor de club buiten het veld. Daarnaast werkte hij als hoofd fysiotherapie bij het Revalidatiecentrum Breda. Zijn betrokkenheid bij het voetbal reikte verder dan NAC alleen: hij had ook zitting in de tuchtcommissie van de KNVB. Legend of the match

Als erkenning voor zijn enorme betekenis werd Kuijs door NAC geëerd als eerste ‘NAC Legend of the Match’. Dit initiatief van het NAC Museum zet clubiconen in de schijnwerpers tijdens wedstrijden. Het project is bedoeld om spelers die de middelmaat ontstijgen en een blijvende indruk hebben achtergelaten te eren. Kuijs was daarvoor een logische eerste keuze: een speler die generaties supporters heeft geïnspireerd en symbool staat voor de rijke historie van NAC Breda.