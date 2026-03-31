Brand Someren greep snel om zich heen: 'Het stond gelijk in lichterlaaie'

De drie loodsen van familiebedrijf Raijmakers in Someren gingen maandagavond volledig in vlammen op. Bouwmaterialen, vrachtwagens, opleggers en graafmachines gingen daarbij verloren. Dinsdagochtend is de ravage goed zichtbaar. "Het lijkt wel een oorlogsgebied", verzucht een overbuurman.

Zeer grote brand De brandweer was met veel materiaal snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het hele complex verloren ging. Bij het bestrijden van de vlammen werden onder meer drie hoogwerkers ingezet. "Het vuur verspreidde zich heel snel", vertelt Tim Bosmans, officier van dienst van de brandweer. "De moeilijkheid bij deze brand was dat er heel veel gasflessen binnen stonden, waarvan er afgelopen nacht verschillende zijn ontploft." Rond middernacht was de brand onder controle, maar er werd nog tot half negen dinsdagochtend geblust.

"Alles stond gelijk in lichterlaaie, het was dieptriest." Overbuurman Adriaan van Dooren hoorde rond kwart voor negen maandagavond ineens een knal. Toen hij uit het raam keek, zag hij de voordeur van het bouwcentrum al branden. Daarna rende hij de straat over om buurman Jan Raijmakers te waarschuwen. Zijn huis grenst aan de loodsen. "Hij had nog niks in de gaten. Hij zat nog binnen."

In de ochtend blijkt er weinig over van het familiebedrijf dat sinds 1982 aan de Houtbroekdijk bouwmaterialen verkoopt. Het bedrijf regelt daarnaast ook zwaar transport, voert sloopwerk uit en heeft verderop in Someren ook een betonfabriek. Familieleden verzamelen zich bij de resten van het bedrijf, maar willen niet met de pers praten. Oprichter Frans Raijmakers is er niet bij; hij is op vakantie in de Dominicaanse Republiek.

Oorlogsgebied

Witte rook stijgt dinsdagochtend nog op vanuit de puinhopen van verwrongen staal en karkassen van voertuigen. Overbuurman Van Dooren heeft amper geslapen door de brand. "Ik heb hier thuis mensen opgevangen en hen wat te drinken en een slaapplek aangeboden." Een aannemer staat om kwart over acht meewarig naar de smeulende resten van het bedrijf te kijken. "Ik had hier een afspraak voor de verbouwing van de winkel."

De brandweer had al snel in de gaten dat het bedrijf niet gered kon worden en richtte zich op het behoud van het woonhuis. "Het woonhuis is geschakeld aan het bedrijf. Daar hebben we alle inzet op gedaan en dat heeft heel goed gewerkt. Het woonhuis hebben we volledig kunnen behouden."

Een woning met een rieten kap aan de overkant van de straat werd uit voorzorg nat gehouden vanwege 'vliegvuur', vonken afkomstig van de brand die door de lucht vlogen. Rond negen uur dinsdagochtend vertrokken de laatste brandweerlieden.