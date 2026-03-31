Vrouw verkracht door de vriend van haar beste vriendin na stapavond
Een nachtmerrie werd werkelijkheid voor een studente in Den Bosch toen de vriend van haar beste vriendin bij haar in bed stapte en haar verkrachtte. En zo eindigde een gezellige stapavond in Den Bosch waarop nota bene de verjaardag van de vriendin van verdachte Tarek S. (28) uit Drunen werd gevierd. Een stapavond die hem zomaar twee jaar cel kan opleveren, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Den Bosch.
Na die verjaardag op 29 mei 2023 is bijna alles anders: de studente heeft nog steeds flink last van de verkrachting en is hierdoor haar beste vriendin kwijt. Die heeft ervoor gekozen om bij Tarek te blijven en woont samen met hem in Drunen.
Het is een ‘welles-nietes-zaak’ geworden, zoals de officier van justitie deze omschreef. En er is sowieso iets bizars gebeurd, omdat Tarek een paar meter van zijn vriendin seks had met haar beste vriendin, zoals een van de rechters het duidde. Dat is op zich niet strafbaar, maar het discussiepunt is wel of het gedwongen seks was, zoals de studente zegt of met wederzijds goedvinden, zoals Tarek beweert.
Blijven slapen in studentenhuis
De verjaardagsavond was op zich best gezellig, al gebeurden er ook vreemde dingen. Na wat indrinken in Drunen gingen Tarek en zijn vriendin met nog een paar andere mensen op stap in Den Bosch. Daarna zou het koppel blijven slapen in het studentenhuis van de studente in Den Bosch.
Tarek maakte op de vrouwen al een opdringerige indruk. Een van de vrouwen appte al naar een vriendin dat Tarek aan haar zat in de auto en haar kuste. Toen de groep na het stappen het studentenhuis binnenkwam was Tarek luidruchtig en riep hij dat hij ‘supergeil’ was, zo hoorde een bewoner van het studentenhuis.
Tarek en zijn vriendin sliepen in de kleine woonkamer op twee tegen elkaar geschoven banken. De studente sliep in haar eigen bed, achter de schuifdeuren, die de studentenkamer in tweeën deelt. Toen Tarek, volgens eigen zeggen, seks had met zijn eigen vriendin, werd zij niet lekker. Ze rende naar de badkamer om over te geven.
Tarek ging naakt achter haar aan, maar trof daar ook de studente. Volgens hem gaf die hem het idee dat ze wel meer van hem wilde, omdat ze met haar billen tegen zijn geslachtsdeel duwde. Toen de vriendin van Tarek weer sliep, ging hij naar de studente. Volgens hem hebben ze eerst gezoend en daarna seks gehad.
Naar huisgenoot gerend
Maar daar is de studente het totaal niet mee eens. Ze werd wakker, verklaarde ze, toen Tarek al bij haar in bed lag en haar al had gepenetreerd. Ze voelde ook een hand op haar borst en bevroor, vertelde ze aan de politie. Toen Tarek klaar was, is ze naar een huisgenoot gerend en heeft daar haar verhaal verteld.
Dat zogenoemde steunbewijs en haar eigen verhaal is volgens de officier van justitie genoeg om verkrachting te bewijzen. Tarek kreeg blijkbaar niet wat hij wilde bij zijn eigen vriendin en drong zichzelf toen op aan haar beste vriendin, zo concludeerde ze. Ze eiste twee jaar cel voor de jongeman, die de hele zitting bleef ontkennen.
Zijn advocaat zag ook geen gedwongen seks en opperde dat de studente misschien wroeging had omdat ze seks had gehad met de vriend van haar beste vriendin en daarom maar dit verklaarde.
Het is nu aan de rechtbank om te oordelen of de seks wel of niet gedwongen was. De uitspraak is op 14 april.
