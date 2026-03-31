Vrouw verkracht door de vriend van haar beste vriendin na stapavond

Een nachtmerrie werd werkelijkheid voor een studente in Den Bosch toen de vriend van haar beste vriendin bij haar in bed stapte en haar verkrachtte. En zo eindigde een gezellige stapavond in Den Bosch waarop nota bene de verjaardag van de vriendin van verdachte Tarek S. (28) uit Drunen werd gevierd. Een stapavond die hem zomaar twee jaar cel kan opleveren, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Den Bosch.

Na die verjaardag op 29 mei 2023 is bijna alles anders: de studente heeft nog steeds flink last van de verkrachting en is hierdoor haar beste vriendin kwijt. Die heeft ervoor gekozen om bij Tarek te blijven en woont samen met hem in Drunen.

Het is een ‘welles-nietes-zaak’ geworden, zoals de officier van justitie deze omschreef. En er is sowieso iets bizars gebeurd, omdat Tarek een paar meter van zijn vriendin seks had met haar beste vriendin, zoals een van de rechters het duidde. Dat is op zich niet strafbaar, maar het discussiepunt is wel of het gedwongen seks was, zoals de studente zegt of met wederzijds goedvinden, zoals Tarek beweert.

Blijven slapen in studentenhuis

De verjaardagsavond was op zich best gezellig, al gebeurden er ook vreemde dingen. Na wat indrinken in Drunen gingen Tarek en zijn vriendin met nog een paar andere mensen op stap in Den Bosch. Daarna zou het koppel blijven slapen in het studentenhuis van de studente in Den Bosch.

Tarek maakte op de vrouwen al een opdringerige indruk. Een van de vrouwen appte al naar een vriendin dat Tarek aan haar zat in de auto en haar kuste. Toen de groep na het stappen het studentenhuis binnenkwam was Tarek luidruchtig en riep hij dat hij ‘supergeil’ was, zo hoorde een bewoner van het studentenhuis.