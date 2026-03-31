Scootmobiel belandt onder vrachtwagen na botsing in Breda

Een scootmobiel is dinsdagochtend met een vrachtwagen gebotst op de Edisonstraat in Breda. De scootmobiel eindigde deels onder de vrachtwagen. De bestuurder van de scootmobiel is niet overreden, maar raakte wel gewond.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt, is nog onduidelijk. De politie heeft zich tijdelijk ontfermd over de hond van het slachtoffer.

Agenten doen rond twaalf uur onderzoek op de plek van het ongeval. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk.