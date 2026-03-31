Navigatie overslaan
VIDEO

Scootmobiel belandt onder vrachtwagen na botsing in Breda

Vandaag om 12:07 • Aangepast vandaag om 13:05

Een scootmobiel is dinsdagochtend met een vrachtwagen gebotst op de Edisonstraat in Breda. De scootmobiel eindigde deels onder de vrachtwagen. De bestuurder van de scootmobiel is niet overreden, maar raakte wel gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt, is nog onduidelijk. De politie heeft zich tijdelijk ontfermd over de hond van het slachtoffer.

Agenten doen rond twaalf uur onderzoek op de plek van het ongeval. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
