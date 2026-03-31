Meer meldingen eerwraak in Brabant, stijging past in landelijke trend

Het aantal meldingen van geweld met eerwraak als motief is vorig jaar flink gestegen in Oost-Brabant. In 2024 ging het om 58 zaken, in 2025 waren dat er 98. Dat meldt het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) van de politie. In het rapport zijn alleen cijfers per politie-eenheid opgenomen.

Ook in Zeeland-West-Brabant is een stijging te zien: daar nam het aantal zaken toe van 41 naar 45 in 2025. Omdat Zeeland-West-Brabant één politie-eenheid is, zijn aparte cijfers voor alleen West-Brabant niet beschikbaar. De stijging komt deels doordat de politie, professionals en organisaties als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming het expertisecentrum vaker weten te vinden. De stijging past binnen een landelijke trend. In heel Nederland werden vorig jaar 757 zaken met eer als motief geregistreerd, bijna 13 procent meer dan in 2024. De meeste incidenten vonden plaats in Midden-Nederland, Oost-Nederland en Den Haag. Van alle 757 zaken had 34 procent een Syrische achtergrond, 15 procent een Turkse, 11 procent een Marokkaanse, 7 procent een Iraakse en 6 procent een Afghaanse. Onder de overige 33 procent vallen diverse etniciteiten, voornamelijk uit Afrika of het Midden-Oosten.