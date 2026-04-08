Ondanks veel blessureleed en degradatiegevaar geniet 'oma' July bij NAC

July Schneijderberg (23) stond bij Feyenoord bekend als een groot talent. Het contract van de aanvalster uit Klundert werd niet verlengd vanwege zware blessures waardoor ze zo’n twee jaar amper speelde. Bij NAC vond ze de liefde voor de sport weer terug. Al verkeert het vrouwenelftal, net als de mannen van de club uit Breda, in serieus degradatiegevaar. “Opgeven zit niet in me.”

Voetballen was de grootste hobby van de kleine July. Zodra ze klaar was met school, mengde ze zich tussen andere kinderen met een bal. Ze begon in clubverband bij de lokale voetbalvereniging in Klundert en voetbalde daar met de jongens. Ze kwam ook nog even uit voor het damesteam in Klundert, maar daarna maakte ze de overstap naar haar droomclub Feyenoord. In Rotterdam schopte ze het tot de hoofdmacht, maar ze raakte uit beeld door blessureleed. “Ik heb een keer mijn kruisband en mijn meniscus afgescheurd en daarna nog een keer mijn meniscus. Het heeft me zo’n twee jaar gekost en ik twijfelde of ik op niveau terug kon keren. Aan opgeven heb ik nooit gedacht, dat zit niet in me. Als ik ergens voor ga, dan doe ik dat volledig. De mensen om me heen, en zeker mijn ouders, hebben me daar altijd in gesteund.”

Toen ze in Rotterdam geen nieuw contract kreeg, kwam in 2024 oud-ploeggenoot Pia Rijsdijk in beeld. Als manager vrouwenvoetbal was ze op zoek naar selectiespeelsters voor NAC, de club die startte in de eerste divisie. “Ik ben haar ontzettend dankbaar voor de kans. Dat ik nog voetbal is niet vanzelfsprekend na zoveel blessureleed. Ik ben blij dat die periode achter de rug is en geniet van iedere minuut op het veld.”

Twee promoties

NAC werd werd vorig seizoen in de eerste competitiehelft kampioen in de eerste Divisie B, waarna ze in 1A derde werden en mochten promoveren. Voor manager Rijsdijk kwam er de uitdaging om een Eredivisiewaardige selectie samen te stellen met bijvoorbeeld een verplicht aantal van twaalf contractspeelsters.

In het debuutseizoen in de Eredivisie staat NAC nu elfde van de twaalf en dat is een degradatieplek. De laatste twee ploegen degraderen en de kans is aanwezig dat de nummer tien, afhankelijk van de kampioen in de eerste divisie, ook een niveau lager gaat spelen. “We moeten zorgen dat we negende worden, daarmee zijn we veilig. De komende duels tegen hekkensluiter Excelsior en HERA United (red. dat tien punten hoger staat) zijn cruciaal. Daarna wachten er nog drie finales. Er is zeker vertrouwen dat we het gaan redden.”

"Als je ziet welke stappen we hebben gezet, dat is niet normaal."