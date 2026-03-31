Onrust na bericht over opheffen Eindhoven Airport: 'Achten kans nul'

Gaat Eindhoven Airport verdwijnen? Naar alle waarschijnlijkheid niet. Toch leeft de vraag ineens na de aankondiging van een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het vliegveld. De onderzoekers kijken, op verzoek van de provincie, naar vier scenario's, waarbij één scenario gaat over het opheffen van de luchthaven. "We willen een zo breed mogelijk beeld, van groei tot krimp en dus ook beëindiging."

Zelf is hij ook niet te spreken over de onderzoeksopzet. "Ronduit bizar", noemt Van Nuland het besluit om een mogelijke sluiting van Eindhoven Airport te laten onderzoeken.

'Ronduit bizar' Toch was het voor betrokken partijen even schrikken toen ze lazen dat beëindiging op tafel lijkt te liggen. "Ik krijg de hele dag al bezorgde berichtjes van gemeenteraadsleden, inwoners, werkgevers en ook betrokkenen", zegt VVD-Statenlid Jelle van Nuland.

Daar moet wel meteen bij gezegd worden dat de provincie het onwaarschijnlijk acht dat de onderzoekers (van adviesbureau CE Delft) straks daadwerkelijk een scenario schetsen waaruit de provincie zou kunnen concluderen dat het slim is om Eindhoven Airport van de kaart te vegen. Sterker nog: "die kans achten we vrijwel nul", zegt een woordvoerder van de provincie. Naar eigen zeggen is de provincie het ook absoluut niet van plan.

Dat het de rechtse politicus hoog zit, steekt hij niet onder stoelen of banken: "Ik ben er redelijk chagrijnig over."

Volgens hemzelf en collega-Statenleden Kevin Nuijten (JA21) en Wilfred Lauwen (Lokaal Brabant) staat het buiten kijf dat de toekomst van het vliegveld niet ter discussie staat. Eindhoven Airport investeert namelijk al fors in het terugdringen van vervuiling en geluidsoverlast. De partijen willen dat het college dit erkent en het verdwijnscenario van tafel haalt.

Onrust onnodig

Volgens verantwoordelijke gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) is de onrust die is ontstaan niet nodig. "De provincie staat achter een luchthaven voor Brabant." De resultaten van het onderzoek worden in september verwacht.

"Juist door te onderzoeken wat het betekent als je iets wegneemt, krijg je misschien wel de beste inzichten over wat precies de meerwaarde is", is de uitleg. Het onderzoek is bedoeld om gemeenten en de provincie te helpen bij het maken van afwegingen over (beperkte) groei en de economische en maatschappelijke effecten op de regio.

"Wij hebben beslist geen plannen om de activiteiten van de luchthaven te beëindigen", laat de provincie weten. "Sterker nog: door dit onderzoek verwachten wij dat de meerwaarde van de luchthaven ook naar de toekomst toe juist heel goed onderbouwd zal zijn."

Eindhoven Airport staat op het punt grootschalig onderhoud aan de start- en landingsbanen uit te voeren. In februari 2027 gaat de luchthaven hier vijf maanden voor dicht. Ook wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe terminal.

Zelfs al zou de provincie van het vliegveld af willen, gaat ze daar trouwens niet over. "Dat is in het geval van Eindhoven Airport aan het ministerie van Defensie."