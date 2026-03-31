Bestuurder gewond bij frontale botsing met vrachtwagen op de N69
Vandaag om 13:42 • Aangepast vandaag om 16:50
Een auto is dinsdag op de N69 bij Valkenswaard frontaal op een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto raakte gewond en is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Beide voertuigen raakten bij het ongeluk flink beschadigd.
De auto raakte op de andere weghelft, waarna de vrachtwagen probeerde uit te wijken en te remmen. Maar een botsing kon niet worden voorkomen. De politie en marechaussee waren snel ter plaatse. De weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer.
De vrachtwagenchauffeur bleef bij het ongeluk ongedeerd.
De auto zou eerder al betrokken zijn geweest bij een botsing toen deze vanuit een zandpad de N69 richting Valkenswaard op reed.
