Rapper Kempi krijgt 7 maanden cel voor de bedreiging van een zwangere vrouw

Rapper Kempi uit Helmond, echte naam Jerreley Slijger, moet zeven maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Hij krijgt ook een contactverbod en moet tweeduizend euro schadevergoeding betalen.

De rapper stond terecht voor onder meer bedreiging van een zwangere vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Kempi de vrouw ernstig bedreigd en waren de bedreigingen ook gericht op haar ongeboren kind. Dat gebeurde onder meer via voicenotes waarin hij dreigde iets te doen als de vrouw geen abortus liet uitvoeren.

Kempi zegt dat de berichten in context moeten worden gezien en dat dit de manier was waarop zij met elkaar communiceerden.

In zijn woning werd ook een vuurwapen gevonden dat aan hem te koppelen is. Kempi ontkent dat het van hem is en zegt dat een vriend het daar had verstopt.

Het is niet de eerste keer dat de rapper achter de tralies verdwijnt. In 2016 zat hij al een jaar vast, omdat hij cocaïne en een automatisch vuurwapen in huis had. Toen moest hij ook nog extra dagen zitten vanwege een eerdere voorwaardelijke straf.