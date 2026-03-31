Paaspop nog niet uitverkocht: 'grens bereikt van wat mensen willen betalen'

Nog een paar dagen en dan gaat in Schijndel het festivalseizoen van start met Paaspop. Wie de afgelopen jaren rond deze tijd nog een kaartje probeerde te bemachtigen, viste achter het net. Want het festival was steevast maanden van tevoren uitverkocht. Maar uitverkocht is het dit jaar nog niet. Volgens Paaspop is het steeds lastiger om de jonge doelgroep te trekken.

"Eerlijk is eerlijk, het is momenteel een gespannen markt", vertelt projectmanager Jasper van de Wouw aan het ANP. Volgens hem is het festival bijna uitverkocht, maar nog niet helemaal. En dat terwijl het festival twee jaar geleden nog sneller dan ooit was uitverkocht. Toen waren alle kaarten eind 2023 al weg.

Volgens Van de Wouw is er de laatste jaren een ander aankoopgedrag te zien. Bezoekers kopen vaker op het laatste moment een kaartje. "Dat heeft onder andere met Ticketswap te maken", een platform waar mensen hun kaartje makkelijk kunnen verkopen. "Bezoekers hopen zo dat ze last minute een kaartje voor een lagere prijs kunnen kopen." Anderen willen eerst weten hoe het weer wordt.

Wat er volgens hem ook mee te maken heeft, is dat alles duurder is geworden. "Iedereen heeft behoefte aan ontspanning en entertainment, maar moet vaker keuzes maken: ga je naar een festival of ga je liever uiteten of op vakantie?" Omdat de prijzen van leveranciers stijgen, moet Paaspop ook jaarlijks de ticketprijzen verhogen. "Maar ik denk dat we nu de max hebben bereikt van wat we bezoekers voor een festival kunnen laten betalen."

Ook gaat de jongere generatie, tussen de 18 en 24 jaar, minder naar festivals. "Zij gaan heel bewust met hun geld om. Ze vinden het prima om op een vrijdagavond thuis te blijven. Dat zie je ook terug bij discotheken en poppodia, waar deze doelgroep steeds vaker wegblijft."

Volgens Van de Wouw heeft dit deels te maken met corona, waardoor deze doelgroep een paar jaar lang niet de kans kreeg evenementen zoals festivals te bezoeken. Paaspop biedt dit jaar daarom bewust Young & Free-kaarten aan. Dit zijn goedkopere kaarten voor bezoekers onder de 18 jaar.

Paaspop is niet het enige festival dat nog niet is uitverkocht. Zo zijn er voor onder meer Lowlands en Pinkpop ook nog kaarten beschikbaar. Ook die festivals zijn normaal gesproken in een mum van tijd uitverkocht.