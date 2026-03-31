Lichtfestival GLOW gaat naar Mexico: 'Alle zenders waren er'

Festival de Luz, zo wordt GLOW Mexico aangekondigd. Helmonder Bart (55) van Bokhoven vloog de laatste maanden al vier keer naar Mexico om daar de eerste Mexicaanse variant van het Eindhovense lichtkunstfestival op te zetten. De belangstelling is groot: "Bij de persconferentie waren alle landelijke tv- en radiozenders."

Aan zijn Spaans moet hij nog wat werken, maar Bart is de laatste tijd vaker in Mexico dan in Helmond. "Een week of zes heb ik er nu doorgebracht", vertelt hij. GLOW Mexico komt in de stad Puebla. In de regio wonen zo’n drie miljoen mensen. In Eindhoven is de wandelroute langs allerlei lichtkunstwerken al jaren een groot succes, met gemiddeld zo’n 750.000 bezoekers in acht dagen. Een paar van die bezoekers waren in 2024 leden van een Mexicaanse delegatie. Zij waren in Nederland voor een beurs over openbare verlichting en bezochten tijdens een paar vrije dagen GLOW. Ze waren meteen verkocht en wilden een gesprek.

De presentatie voor de pers in Mexico (foto: Bart van Bokhoven).

"Ze waren gecharmeerd van de samenwerkingen met lokale kunstenaars, onderwijsinstellingen, kinderen en jongeren die we betrekken bij GLOW. Daarmee zeggen we dat lichtkunst geen elitair gebeuren is. Het is van en voor iedereen. Het festival is inclusief."

Zeker in Mexico spreekt dit enorm aan, volgens Bart. "Er is een groep die best veel geld heeft, maar er is ook een heel grote groep die arm is. Door GLOW als gratis festival neer te zetten, waarbij je ook nog eens mee mag doen, maak je het voor zo’n stad interessant om een festival te organiseren."

Een werk van kunstcollectief Trafficlight of Mexico dat tijdens GLOW Eindhoven afgelopen jaar te zien was (foto: Bart van Overbeeke).

De Mexicanen betaalden 15.000 euro voor de naam GLOW en voor een wandelroute langs allerlei werken. De vormgeving in de posters en het promotiefilmpje is hetzelfde als die van GLOW Eindhoven. Bart weet als programmadirecteur van GLOW Eindhoven wat er nodig is voor het festival. Hij wist kunstenaars te strikken die eerder in Eindhoven hun werken lieten zien. Zo haalde hij het werk 'Step into the Light' van de Eindhovense kunstenaar Michel Suk naar Mexico. Het werk was tijdens meerdere edities van GLOW Eindhoven te zien.

Het werk Step into the Light dat ook in Mexico te zien is (foto: Jan Timmer).

Ook in Mexico gaat samengewerkt worden met lokale partijen. Vier universiteiten haken aan. En er is net als in Nederland een project met kinderen. "We hebben een samenwerking met een opvanghuis voor kinderen die misbruikt zijn. Die kinderen hebben we gevraagd een tekening te maken over kleuren en licht. Als ze mochten kiezen tussen wonen in licht of donker, kozen ze allemaal het donker. Ze zijn zo getraumatiseerd dat het donker voor hen een veilige omgeving is." "We hebben daar het haakje gepakt dat er altijd een lichtje in jezelf is dat je nog kunt gebruiken. De tekeningen zijn omgezet in lichtornamenten en die worden daar opgehangen."

Het werk Faces dat op de Paterskerk te zien was, gaat naar Mexico (foto: Bart van Overbeeke).

Zaterdag 11 april begint het lichtkunstfestival. Tijdens de eerste editie zijn er 25 lichtkunstwerken te zien. Bart vliegt een dag van tevoren weer naar Mexico. De bedoeling is om nog vele lichtkunstfestivals in Puebla te laten volgen. De Helmonder gaat dan graag terug, maar hij heeft wel een voornemen. "Hierna ga ik een jaar lang Spaans leren. Dat is wel essentieel."