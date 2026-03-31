Na massale interesse heeft treinpoes Sprinter een nieuw huis

Goed nieuws voor treinpoes Sprinter: ze heeft een nieuw thuis. De kat, die werd achtergelaten in een trein, woont sinds dinsdag bij een expatgezin in Veldhoven. Na de aandacht voor haar verhaal bij Omroep Brabant was er veel interesse, maar Ertan, zijn vrouw en hun zoon waren de gelukkige.

Kort daarna werd Ertan gebeld door een medewerker van het asiel. “Ze zei dat er een kat beschikbaar was. We kenden Sprinters verhaal toen nog niet. Dat is bijzonder, maar niet de reden dat we haar wilden. We wilden graag een kat adopteren.”

Het gezin had eerder katten, maar die zijn overleden. Onlangs adopteerden ze via dierenasiel ROZE een nieuwe kat, maar dat bleek geen goede match. “Die kon niet goed met jonge kinderen omgaan, dus we moesten haar terugbrengen.”

De klik met hun 7-jarige zoon gaf de doorslag. Hij ging zondag mee naar de kennismaking. “We waren voorzichtig, want we wilden niet weer de verkeerde keuze maken. Maar we zagen meteen dat ze heel lief is met kinderen. Ze liet zich aaien en dat vonden we heel fijn."

'Heel vriendelijk'

Zijn zoon was meteen dolblij. “Hij vindt haar heel leuk, al wordt hij enthousiast van alle katten”, lacht hij. Terwijl Ertan zijn verhaal vertelt, is Sprinter net twee uur in huis en zit zijn zoon nog op school. “Ze zit rustig in een hoekje en verkent haar nieuwe omgeving. Het gaat goed met haar.”

Wat hem aanspreekt? “Ze is een makkelijke kat, houdt van knuffelen en is heel vriendelijk naar mensen.” De poes blijft Sprinter heten. "We vinden die naam leuk, dus die houden we."

Dat Sprinter nu een beroemde kat is, vindt hij grappig. “Maar ik hou van katten, beroemd of niet. Dat maakt voor ons geen verschil. We zijn heel blij met haar.”