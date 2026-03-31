Ad zag Nederland al 286 keer voetballen, nu eindelijk weer in Eindhoven

Na 1,5 jaar speelt het Nederlands elftal weer in het Philips Stadion. Woensdagavond nemen ze het in een vriendschappelijk duel in Eindhoven op tegen Ecuador. Voor Ad Vissers uit Made wordt dit wedstrijd 287 die hij ziet van Oranje.

Zo ook Daniel, hij woont tegenwoordig in Amerika, maar reist voor ieder duel van Oranje terug naar Nederland. "Ik heb zelfs nog een jaar hier in Eindhoven gewoond voor ijshockey, dus het is super leuk om hier weer te zijn." Op de tribune is hij te herkennen aan zijn Oranje pak. Ook zijn er tientallen fans uit Ecuador aanwezig om hun land aan te moedigen.

Al uren voor de wedstrijd van dinsdagavond kleurt de Markt in Eindhoven oranje. Fans van door het hele land, of zelfs vanuit de andere kant van de wereld, zijn speciaal voor de wedstrijd naar Brabant gekomen.

Een groepje jongens kwam aanvankelijk naar Eindhoven om te shoppen, maar kwam er toen pas achter dat er ook een wedstrijd is. "Toen hebben we direct kaartjes gekocht." Wie er ook bij is woensdagavond, is Ad Vissers uit Made. Hij gaat sinds 1980 naar wedstrijden van het Nederlands elftal.

"Dit wordt wedstrijd 287. Ik ga naar alle thuiswedstrijden en tegenwoordig ook naar veel uitwedstrijden." Maar vervelen, dat doet een wedstrijd van Nederland nooit voor Ad. "Voor ons het is gezellig om samen te zijn met alle Oranjesupporters die we bij de andere wedstrijden tegenkomen."

De laatste keer dat Nederland in het Phillips Stadion speelde, dateert van 7 september 2024. "Wij voelen ons thuis hier in Eindhoven. Als het stadion van PSV gaat uitbreiden, dan kunnen we hier vaker terecht."

Vissers probeert er zoveel mogelijk wedstrijden bij te zijn, maar op het WK in Amerika, hoeven we hem niet te verwachten. "Dat is een te prijzige excursie voor mij." De mooiste van de tot nu toe 286 wedstrijden van Ad werd niet in Eindhoven gespeeld. "Dat was de beslissende wedstrijd in 1995 tussen Nederland en Ierland."