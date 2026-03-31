Vermoeide Smolders baalt van uitsluiting: ‘Maar strijd nog niet gestreden'

Hans Smolders van de lokale partij Lijst Smolders Tilburg (LST) geeft aan dat de verkiezingsstrijd van de afgelopen maanden hem veel gekost heeft. Hij werd de grootste in Tilburg, maar komt hoogstwaarschijnlijk niet in de coalitie, nadat D66 zich terugtrok uit de onderhandelingen. “Het is heel zwaar als je zo door de stroop moet zwemmen”, stelt Smolders.

Smolders baalt van de keuze van D66 om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Het liep volgens hem spaak op twee punten: de Ringbaan West en twee nieuwe azc’s in Tilburg. “Je moet in het belang van de stad denken en dat wordt niet gedaan. We willen gewoon twee rijbanen op Ringbaan West en maximaal één nieuw azc. Op de plek van die andere willen we woonruimte voor de Tilburgers.” Volgens Bas van der Pol van D66 liep het vast op de grote verschillen tussen de kernwaarden van de partijen. “Bijvoorbeeld ons gesprek over asiel hielp om dat helder te krijgen”, vertelt hij. “Wij staan voor een open en inclusieve samenleving. Mensen die naar onze stad komen, zijn meer dan welkom. LST wil Tilburgers eerst en dan pas die nieuwe mensen. Wij zien dat gewoon anders en willen dat alle mensen gelijke kansen krijgen.”

“Zij wilden ook graag met mij verder, maar dan weer niet met 50Plus en Lokaal Tilburg.”

Toen D66 zich terugtrok, onderzocht de LST of een variant met 50Plus en Lokaal Tilburg mogelijk zou zijn. “Het CDA en de VVD zagen nog wel aanknopingspunten, maar ze vonden een coalitie met vijf partijen te instabiel.” De inmiddels 65-jarige Smolders blikt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. “We werden de grootste, maar het heeft me veel energie gekost”, legt hij uit. “Ik heb vier zware longoperaties gehad en het gaat nu gelukkig een jaar goed. Als ik een beetje rust krijg, is de accu meestal wel weer snel vol. Maar dat gaat de laatste jaren alleen niet meer zo snel.” Met de keuze van D66 lijken de kansen voor Smolders in de coalitie voorbij. Al ziet de nog altijd gedreven fractievoorzitter dat niet zo. “Het is geen appeltje-eitje voor de vier partijen die nu in gesprek zijn”, doelt hij op een eerdere uitspraak van de VVD. Deze partij gaf een dag voor de verkiezingen aan dat ze te lang te links waren geweest in de vorige coalitie. “Als de VVD zijn poot stijf houdt, ben ik benieuwd of CDA en GroenLinks-PvdA meebuigen.”

Volgens de fractievoorzitter van LST is het vertrouwen in de politiek nog ver te zoeken. “Ruim 100.000 mensen gingen niet stemmen. Ik snap dat ze geen vertrouwen meer hebben en ik kan het ze niet kwalijk nemen. Als een deel daarvan was gaan stemmen, waren wij nog groter geworden.” Dat vindt Van der Pol te kort door de bocht. “Wij kregen bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober ook veel meer stemmen toen de opkomst hoger was. Ook in onze achterban zitten mensen die lokaal niet stemmen of een andere keuze hebben gemaakt. Het is niet zo dat die mensen allemaal op LST zouden stemmen.”