Buurt in shock na aanhouding en tickets voor Paaspop: dit gebeurde vandaag

Van een verjaardag die in een nachtmerrie eindigde tot Paaspop dat nog niet is uitverkocht. Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Een studente in Den Bosch werd verkracht door de vriend van haar beste vriendin na een stapavond. De 28-jarige Tarek S. uit Drunen stapte bij haar in bed terwijl zijn vriendin op een paar meter afstand sliep. De studente verklaarde dat ze wakker werd toen Tarek haar al had gepenetreerd, waarna ze naar een huisgenoot rende. Tarek ontkent en beweert dat de seks met wederzijds goedvinden was. De officier van justitie eiste twee jaar cel, de uitspraak volgt op 14 april. Lees hier het hele verhaal.

Een 21-jarige man uit Eindhoven werd zaterdagmiddag aangehouden in een terrorismeonderzoek waarbij de Landelijke Eenheid onderzoekt of hij banden heeft met Islamitische Staat. De politie viel met een stormram het huis aan de Ruysdaelbaan binnen, waar agenten later beelden bekeken van gemaskerde mannen, vuurwapens en Arabische teksten. Buurtbewoners zijn in shock en kunnen het nieuws nauwelijks geloven. "Hij is een lieve jongen, als ik hem tegenkwam zei hij altijd gedag," vertelt een buurvrouw. Check het hier.

Paaspop is voor het eerst in jaren nog niet uitverkocht, terwijl het festival normaal gesproken maanden van tevoren is volgeboekt. Volgens projectmanager Jasper van de Wouw is de grens bereikt van wat mensen willen betalen voor een festivalweekend. Een weekendticket met camping kost nu 275 euro, en de jongere doelgroep tussen 18 en 24 jaar blijft steeds vaker weg. "Ze gaan heel bewust met hun geld om en vinden het prima om op vrijdagavond thuis te blijven," aldus Van de Wouw. Lees zijn verhaal hier.

Het paasweekend wordt lenteachtig met temperaturen tussen de 15 en 18 graden, al is nog onzeker hoe mooi het weer precies wordt. "Het zou kunnen dat we te maken hebben met vrij veel wolken en soms een bui, maar er zou ook wat zon kunnen zijn," vertelt weerman Johnny Willemsen. Tot het paasweekend is het wisselvallig weer met af en toe een buitje, vooral in het oosten van de provincie. Woensdag wordt een droge dag met een afwisseling van wolken en zon bij 12 graden. Lees hier hun analyse.

Tot slot een bizarre zaak uit Valkenswaard, waar de 42-jarige Bram V. 199 dagen cel kreeg waarvan 180 voorwaardelijk voor openbare schennis en bedreiging. De dronken V. bevrijdde zich twee uur lang in de tuin van zijn buren en dreigde hun achtjarige zoon te verkrachten. Op beelden van een deurbelcamera is te zien hoe hij riep "Ik ga je zoontje kapot neuken" en zichzelf bevrijdde tegen de voordeur en kinderfietsen. Bij zijn aanhouding werd ook kinderporno gevonden op zijn laptop en iPhone. V. bekende alles en bood zijn excuses aan, hij hoeft na 19 dagen voorarrest niet meer terug de cel in. Hier lees je het hele verhaal.