Achtervolging op Belgische auto eindigt in Bosschenhoofd

Vandaag om 19:00 • Aangepast vandaag om 19:16
De achtervolging eindigde in Bosschenhoofd (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een automobilist is dinsdagmiddag aangehouden in Bosschenhoofd na een achtervolging. De bestuurder reed in een Volvo met Belgisch kenteken en werd tot stilstand gebracht op de Pastoor van Breugelstraat. 

Een omstander vertelde dat er meerdere Nederlandse en Belgische politieauto's achter de Volvo aan zaten. Het is onduidelijk waar de achtervolging precies is begonnen.

De bestuurder zou bij de aanhouding in Bosschenhoofd op de grond zijn gelegd en geboeid. Agenten hebben hem daarna meegenomen. 

De auto is door de politie doorzocht, zij hebben een zak meegenomen. Wat daar precies inzat is niet bekend. Het voertuig is door een berger opgehaald. 

De Volvo is meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
