Nederlands elftal herdenkt oud NAC-icoon Kees Kuijs (94) met applaus

NAC-icoon en oud-voetbalinternational Kees Kuijs is dinsdagavond voor de oefenwedstrijd tussen Nederland en Ecuador herdacht. Beide teams kwamen samen in de middencirkel en vervolgens klonk in het Philips Stadion voor de aftrap een moment van applaus.

Kuijs (94) was speler van NAC Breda en HFC Haarlem en speelde 43 interlands tussen 1955 en 1962. Hij was de oudste nog levende oud-international van het Nederlands elftal.

Kuijs, geboren in Anna Paulowna, stond bekend als een sterke en betrouwbare linksback. Zijn kwaliteiten werden zelfs erkend door Johan Cruijff, die hem opnam in zijn selectie voor het 'Oranje van de Eeuw'.

Publiekslieveling

Vanaf 1955 kwam Kuijs als semiprof uit voor NAC Breda, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde op de linksbackpositie. Met zijn inzet, overzicht en betrouwbaarheid werd hij al snel een publiekslieveling. In zijn eerste seizoen was hij direct dicht bij een landstitel met NAC, maar die werd op het nippertje misgelopen.

Nauw verbonden met NAC

Na zijn voetbaltijd werd Kuijs hoofd van de afdeling fysiotherapie van Revalidatiecentrum Breda. Hij bleef ook actief in het voetbal. Zo was hij verzorger en technisch directeur bij NAC en had hij zitting in de tuchtcommissie van de KNVB.