PSV'ers Kovár en Bajraktarevic volkshelden na WK-stunts Tsjechië en Bosnië

Het is de avond van PSV'ers Matej Kovár en Esmir Bajraktarevic. Beiden waren van cruciaal belang tijdens de penaltyseries van hun land in de wk-play-offs. Zo boekten Tsjechië en Bosnië de laatste Europese tickets voor het WK in Amerika, Mexico en Canada van komende zomer.

Tsjechië trad in de laatste kans op een deelname aan het wereldkampioenschap aan tegen Denemarken. Eerder werd er in de halve finale na penalty's gewonnen van Ierland. Toen was Matej Kovár al de grote man met twee reddingen in de penaltyserie.

Ook in de finale kwam het aan op penalty's. Eerder in de wedstrijd zag de PSV-keeper er minder goed uit. Bij een voorzet tastte hij mis, waarna de bal in het net verdween. Echter maakte hij dit goed bij de strafschoppen. Kovár pakte wederom een schot vanaf elf meter en mag zich klaarmaken voor het toernooi in Noord-Amerika.

Ook Bajraktarevic naar het WK

Bij Bosnië en Herzegovina was de hoop voorafgaand aan de play-off-wedstrijd wat minder groot. Meervoudig WK-winnaar Italië was de tegenstander. De Italianen kwamen ook nog eens snel op voorsprong, maar pakten vlak voor rust een rode kaart.

Esmir Bajraktarevic mag bij PSV vaak invallen, maar stond bij Bosnië in de basis. Hij zag zijn ploeg op gelijke hoogte komen en het schoppen tot penalty's. De Italianen misten er twee, waarna de PSV'er voor de winnende mocht aanleggen.

Zijn penalty was niet te stoppen voor de keeper van Italië en dus plaatst Bosnië zich voor het eerst sinds 2014 voor het mondiale eindtoernooi.