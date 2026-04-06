Cas (13) helpt zijn buren in de strijd tegen de Aziatische hoornaar

De Vespa Velutina, oftwel de Aziatische hoornaar komt er weer aan. Imkers luiden al jaren de noodklok over deze brute moordenaar, die complete bijenvolkeren uitmoordt. Cas Barrois (13) uit Eindhoven schoot imker George Guns te hulp na een bericht in de buurtapp waar massaal op gereageerd werd.

Imker George Guns plaatst op 6 maart een oproep in de buurtapp van de Eindhovense wijk Prinsejagt 3. Of mensen interesse hebben in een Aziatische hoornaarval. Hij wordt zowat bedolven onder het grote aantal reacties. In korte tijd krijgt hij 88 bestellingen voor de simpele kunststof dop met gaten, die je op een glazen pot kunt draaien. "Ik heb er zelfs een complete administratie voor moeten aanmaken. Ik had er drie in huis op dat moment." 3D-printer van opa

Gelukkig meldt buurtbewoonster Yvonne zich snel. Haar zoon Cas (13) heeft een 3D-printer, die hij van opa cadeau kreeg. "Normaal gesproken print ik fidgets, 3D-speelgoedjes." Hij besloot vallen te gaan printen om imker Guns te helpen. "Ik vind het stom dat de hoornaar al die andere insecten opeet." Als een volleerd programmeur had Cas de val in een uurtje ontworpen. "Dit was wel een moeilijk model, omdat het een heel bijzondere vorm is. De bijen moeten wel door de gaatjes naar buiten kunnen, de hoornaars niet" vertelt hij terwijl hij de printer met zijn telefoon de opdracht geeft een nieuwe val te printen. "De meeste vallen zijn geel, maar dit wordt een roze. De hoornaars komen namelijk af op felle kleuren." In precies een uur en vier minuten is de val klaar. Uiteindelijk rollen er meer dan 50 vallen uit zijn printer.

Zo maak je zelf een val voor een Aziatische hoornaar Neem een lege glazen pot en vul die met lokstof: 1/3 deel witte wijn, 1/3 kristalsuiker en 1/3 trappist of blond bier. Voeg daar eventueel een klein stukje spons aan toe, zodat de geur van de lokstof zich nog beter verspreid. De kunststof 'doppen' zijn op diverse plekken al voor een paar euro te koop. Check of je de juiste maat hebt, en draai op de pot.

In augustus is het te laat

De Aziatische hoornaar is met een razendsnelle opmars bezig. Op waarneming.nl valt te lezen dat Brabant de absolute koploper is in Nederland. In 2023 werden in onze provincie 164 nesten geteld, in 2025 was dat aantal opgelopen naar 3894 en de prognose voor 2026 komt uit op 19.667. Guns: "Dat komt doordat ieder nest 7 koninginnen voortbrengt. Dat zijn 7 nieuwe nesten het jaar erop. Als je bedenkt dat elk nest zich per seizoen met 11 kilo aan insecten voedt, snap je wel hoe groot het probleem wordt." Guns hamert erop dat snel ingrijpen absoluut noodzakelijk is "We moeten de vallen juist nu neerzetten omdat koningin nu de embryonale nesten begint aan te leggen. In augustus is het leed niet te overzien." Hij mist bij de gemeente Eindhoven vooralsnog de urgentie iets aan het probleem te doen. Die legt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding volgens hem bij de burger neer. De gemeente heeft in april een drietal gratis informatieavonden gepland waarop ze samen met de imkerverenigingen uitleg geeft over de Aziatische hoornaar, het belang van wilde bijen en de aanpak. Guns is blij dat er in zijn wijk zo massaal gehoor is gegeven aan zijn oproep vallen te plaatsten. "We wonen dan wel in de stad, maar deze wijk is echt een dorp waarin mensen naar elkaar omkijken."