Penthouse aan de kop van de haven te koop: ‘Het uitzicht verveelt nooit’

Aan de West-Havendijk in Steenbergen staat een bijzonder penthouse te koop. Het appartement ligt direct aan de kop van de haven van de Steenbergse Vliet. Verkopers Johan en zijn vrouw Elly wonen er met veel plezier. “Je hoort hier bijna niets, maar je ziet de hele dag iets gebeuren.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Die combinatie van rust en uitzicht was voor het stel de belangrijkste reden om hier te gaan wonen, vertelt Johan. “In de ochtend lezen we hier de krant in alle rust en kijken we uit over de haven. ’s Avonds gaan de lichtjes aan en verandert het beeld steeds. Dat blijft bijzonder.” Zon op elk moment van de dag

Het penthouse is verdeeld over twee verdiepingen en heeft rondom grote raampartijen. Daardoor is er op elk moment van de dag zon, zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds: "En wordt het te warm, dan ga je gewoon ergens anders zitten."

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 218 vierkante meter en beschikt onder meer over drie slaapkamers en twee badkamers. Bezoekers reageren volgens Johan vrijwel altijd hetzelfde. “Het eerste wat mensen zeggen is: wat een uitzicht. Overdag is het hier heel licht, ’s avonds wordt het juist knus. Je kijkt uit over het levendige water, de boten en ziet de stad langzaam oplichten.”

Appartement in Steenbergen (foto: Buuron & Kuipers Makelaars).

Aan het water

Ook de ligging ten opzichte van het centrum gaf de doorslag. “Binnen vijf minuten loop je het centrum van Steenbergen in. Je woont hier rustig aan het water, maar bent zo bij de winkels en horeca.” Het stel woonde eerder in het oude stadhuis in het centrum, maar was toe aan iets nieuws.

Bij het penthouse horen meerdere terrassen, een privé-lift en een grote privé aanlegsteiger aan het water. Op waterniveau ligt een grote garage. “Die is zo’n tachtig vierkante meter. Je kunt hier met een boot aanmeren, je spullen lossen en met de lift naar boven. Wij hebben zelf geen boot, maar veel mensen vinden dat aantrekkelijk.”

Gemis van een tuin

Waarom ze het penthouse toch verkopen? “Dat is voortschrijdend inzicht”, zegt Johan. “Wij merkten dat we toch de tuin zouden gaan missen. We hebben een ander mooi plekje - ook dicht bij het centrum - gevonden, mét een tuin.” De vraagprijs voor het ruime penthouse is 879.000 euro. Wat zij het meest zullen missen, weet Johan nu al. “Het uitzicht. Overdag het water en ’s avonds de lichtjes van de stad. Het voelt hier soms alsof je aan de Franse Rivièra zit, maar dan gewoon in Nederland.”