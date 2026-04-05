Dierenopvang zoekt dringend pleeggezinnen voor moederpoezen en kittens

Bij Dierenopvangcentrum Breda maken ze zich grote zorgen over de komende maanden. Het kittenseizoen staat voor de deur en daarmee ook een golf aan zwangere moederpoezen en pasgeboren katjes. Zonder extra pleeggezinnen dreigt het asiel straks ruimte en tijd tekort te komen om al die dieren de zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben. Een schreeuw om hulp.

In een warm kamertje, achter een deur die zachtjes opengaat, kijken drie piepkleine kittens nieuwsgierig de wereld in. Hun oogjes zijn nog niet zo heel lang open en hun pootjes nog wat onwennig, terwijl hun moeder alert en een tikje angstig toekijkt. Het is de speciale kittenkamer van Maud van Remortel uit Oosterhout. "Dit is het leukste wat er is", zegt ze terwijl een kitten wankelend haar hand probeert te grijpen. "Je ziet ze groeien van kleine hulpeloze beestjes tot speelse, ondeugende katjes." Maar Maud weet dat ze ook weer vertrekken. Om te voorkomen dat ze te gehecht raakt, geeft ze de poezen en kittens bewust geen naam. "Anders wil ik ze allemaal houden", lacht ze.

"We hebben niet genoeg plek voor het aantal poezen met kittens."

De moeder met kittens, of soms ook los gevonden kittens, komen via het Dierenopvangcentrum (DOC) bij pleeggezinnen terecht en zijn heel verschillend. Sommige dieren zijn verwilderd of angstig, andere juist al gewend aan mensen maar zijn hun baasje kwijtgeraakt.

"Het is echt cruciaal dat kittens al op jonge leeftijd wennen aan mensen", legt Dorine Bakkers van Dierenopvangcentrum Breda uit. "In die eerste weken leren ze wat normaal is: geluiden, aanrakingen, beweging in huis. Als ze dat niet meekrijgen en alleen in een hok opgroeien, worden ze vaak angstig of terughoudend. Als ze aan mensen gewend zijn, vergroot het de kans dat ze snel en goed geplaatst kunnen worden in een nieuw gezin."

Dorine van Dierenopvangcentrum Breda hoopt op veel nieuwe pleeggezinnen.

In Breda zijn er zorgen, want met het kittenseizoen voor de deur zijn er veel te weinig gastgezinnen. "Nieuwe pleeggezinnen zijn echt hard nodig", benadrukt Bakkers. "We krijgen straks een enorme toestroom en die willen we allemaal een goede, huiselijke plek bieden. Maar daar hebben we simpelweg niet genoeg plekken voor." Op dit moment hebben ze zo’n tachtig actieve gastgezinnen, terwijl ze er eigenlijk rond de 120 nodig hebben om alle dieren goed op te vangen. "Elke extra plek maakt dus direct verschil voor een nestje kittens en hun moeder."

"Soms zit er eentje bij die je graag wil houden."

Wie pleeggezin wil worden, hoeft niet diep in de buidel te tasten. Het asiel zorgt voor voer, medische zorg en materialen. Wat gevraagd wordt, is tijd en toewijding. "Je moet er meerdere keren per dag zijn", legt pleegmoeder Maud uit. "Zeker bij jonge kittens moet je goed opletten of ze groeien en gezond blijven." Een auto is handig voor dierenartsbezoeken, en vakanties plannen moet even wachten. Maar daar krijg je volgens haar veel voor terug. "Je helpt deze dieren echt aan een betere toekomst."

Op zaterdag 11 april is er om 14.00 uur bij het Dierenopvangcentrum aan de Oude Baan 60 in Breda een informatiebijeenkomst over gastgezinnen voor moederpoezen en kittens. Ben jij dol op katten en wil je meer weten? Meld je aan via [email protected]

De kittens piepen als Maud ze één voor één oppakt en op een weegschaal zet. Ze noteert het gewicht nauwkeurig. De eerste weken doet de moederpoes het meeste werk, maar daarna begint het echte pleegwerk: schoonmaken, wegen, in de gaten houden of alles goed gaat én vooral veel knuffelen. Een nestje blijft meestal zo’n drie maanden. Daarna zijn de kittens ingeënt, gecastreerd en klaar voor adoptie. Vaak zijn ze dan binnen 48 uur alweer weg. "Mensen staan echt te springen om kittens", vertelt Maud. "Dat is soms lastig, want er zit er altijd wel eentje tussen die je wil houden. Maar je weet dat ze naar goed thuis gaan. En dan begint het gewoon weer opnieuw met een nieuw nestje."

Pleegmoeder Maud weegt een kitten.