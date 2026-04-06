Picknicken op knooppunt Hooipolder, net als tijdens de autoloze zondagen
8 april is het zover. Dan kan er gepicknickt worden op de nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en de A27 bij Raamsdonksveer, vlak voordat deze open gaat voor auto’s. Rijkswaterstaat stelt de weg bij knooppunt Hooipolder een middagje open voor het publiek. Een goed idee: maar liefst 800 mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Het is niet de eerste keer dat er geen auto’s rijden op de snelweg in Nederland. Iedereen van boven de 60 weet nog dat er tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig meerdere autoloze zondagen waren.
Het was een bloedserieuze mededeling van toenmalig minister-president Joop den Uyl. Vanwege de olieboycot en de benzinecrisis was het van zondag 4 november 1973 tot en met zondag 6 januari 1974 verboden om op zondag auto te rijden. “We zullen ons blijvend moeten instellen op een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie”, zegt Den Uyl in een belangrijke televisietoespraak. Naast de autoloze zondag ging ook de benzine op de bon.
Het zondagse rijverbod werd ingevoerd omdat de Arabische oliestaten geen olie meer leverden aan Amerika en Nederland, omdat deze twee landen Israël bleven steunen.
Het zijn uiteindelijk tien nationale autoloze zondagen geweest die in het collectieve geheugen van een hele generatie gegrift staan. Plots kon er gerolschaatst worden, een handstand geoefend worden of een ritje op het paard of met de fiets gemaakt worden op de snelweg. Helemaal ongevaarlijk was dat niet, want bussen, taxi’s en anderen met een vrijstelling mochten wel gewoon rijden. De politie had het er maar druk mee.
Het Jeugdjournaal besteedde 50 jaar na dato een heel item aan de autoloze zondag:
Wie nu nog filmpjes kijkt uit die tijd, ziet dat veel mensen het wel rustig vonden die autoloze dagen. “Het was toch wel prachtige tijd”, zegt een inwoner van Boxmeer, in een film van de lokale omroep over de autoloze zondag. “Ik heb er hele leuke herinnering aan.” Een ander vond het een romantische tijd. En een zware straf was het allerminst.
Ook de lokale omroep van Boxmeer, tegenwoordig Omroep Land van Cuijk, maakte twaalf jaar geleden een terugblik:
Tussen 1973 en nu is er al vaak teruggekeken op die bijzonder stille zondagen. “Zo’n geweldig fijne rustdag was het”, volgens een mijnheer die nog eens terugdenkt aan die tijd. Een ander wist nog dat je als kind vrij op straat kon bewegen, zo zonder auto’s. Want wat heb je, zeker als kind ineens veel extra ruimte om te spelen als die auto’s er niet meer zijn.
Er kon zelfs gepicknickt worden… Net als woensdag, op de nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en de A27 bij Raamsdonksveer. Daarna gaat alles weer rijden en blijft de autoloze zondag een collectieve, romantische, herinnering.