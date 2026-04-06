Picknicken op knooppunt Hooipolder, net als tijdens de autoloze zondagen

8 april is het zover. Dan kan er gepicknickt worden op de nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en de A27 bij Raamsdonksveer, vlak voordat deze open gaat voor auto’s. Rijkswaterstaat stelt de weg bij knooppunt Hooipolder een middagje open voor het publiek. Een goed idee: maar liefst 800 mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Het is niet de eerste keer dat er geen auto’s rijden op de snelweg in Nederland. Iedereen van boven de 60 weet nog dat er tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig meerdere autoloze zondagen waren.

Het was een bloedserieuze mededeling van toenmalig minister-president Joop den Uyl. Vanwege de olieboycot en de benzinecrisis was het van zondag 4 november 1973 tot en met zondag 6 januari 1974 verboden om op zondag auto te rijden. “We zullen ons blijvend moeten instellen op een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie”, zegt Den Uyl in een belangrijke televisietoespraak. Naast de autoloze zondag ging ook de benzine op de bon.

Het zondagse rijverbod werd ingevoerd omdat de Arabische oliestaten geen olie meer leverden aan Amerika en Nederland, omdat deze twee landen Israël bleven steunen.

Het zijn uiteindelijk tien nationale autoloze zondagen geweest die in het collectieve geheugen van een hele generatie gegrift staan. Plots kon er gerolschaatst worden, een handstand geoefend worden of een ritje op het paard of met de fiets gemaakt worden op de snelweg. Helemaal ongevaarlijk was dat niet, want bussen, taxi’s en anderen met een vrijstelling mochten wel gewoon rijden. De politie had het er maar druk mee.