In haar jacht op titels denkt deze topjudoka vaak aan overleden broer

Ze draait al jaren mee in de wereldtop, maar het is niet zo dat het leven van judoka Joanne van Lieshout (23) er eentje is zonder tegenslagen. Zo werd bij de Lieropse tien jaar geleden diabetes type 1 (suikerziekte) vastgesteld. Het verdrietigste moment in haar leven was het overlijden van broer Youri in 2018. Hij is nog vaak in de gedachten van zijn zus, ook tijdens het EK komende week in Tbilisi. “Ik vind het mooi om hem bij mijn carrière te blijven betrekken.”

In huize Van Lieshout draaide het altijd om judo. Moeder Claudia pakte vroeger een aantal nationale titels, vader John kon ook een aardig potje judoën. Hun drie kinderen kregen het judovirus overgedragen van hun ouders. Na een zorgeloze jeugd was er op 1 maart 2018 sprake van ongelofelijk verdriet, toen oudste zoon Youri (17) overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Een dag die nooit meer wordt vergeten door de rest van het gezin. “Samen met Youri en mijn jongere broer Yordi stonden we als jonkies op de judomat. We zijn samen de reis gestart en ik vind het mooi om Youri te blijven betrekken in mijn carrière. Het geeft me ook kracht. Ik weet zeker dat hij nu heel trots en blij zou zijn”, zegt Joanne die aangeeft dat haar broertje haar grootste fan is. “Mijn ouders en broer steken zoveel energie in mijn judoloopbaan. Tijdens het EK zitten ze op de tribune, er is voor mij niets mooiers om voor hen in actie te komen.”

Tijdens het EK in de Georgische hoofdstad van 16 tot en met 19 april hoopt ze op een podiumplek in de categorie tot 63 kilo. “Ik ben topsporter en ga altijd voor de medailles. Voor mij is het voornaamste dat ik op de mat mijn beste judo kan laten zien. Ik denk dat de omstandigheden er nu zijn dat me dat gaat lukken. De laatste toernooien zijn goed verlopen, ik heb er vertrouwen in.” Dat ze goed in vorm is, komt mede dankzij hervormingen binnen Judo Bond Nederland. Zo werden er nieuwe coaches aangesteld op trainingslocatie Papendal. “Het was even wennen, maar ik voel me fijn hier. We trainen vaak en hard en zijn naar diverse toernooien en trainingsstages gegaan. Ik steek veel tijd in vernieuwingen en kijk daarbij wat bij me past.” De reis die de wereldkampioene van 2024 ooit is gestart is nog in volle gang. Een reis die moet gaan leiden naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. “Maar minstens zo belangrijk is mijn ontwikkeling in de periode richting Spelen. Uiteindelijk hoop ik ieder toernooi structureel om de medailles mee te doen.” Een leven als topsporter is pittig en al helemaal voor Van Lieshout, die op 13-jarige leeftijd de diagnose diabetes type 1 kreeg. Een ziekte waar ze de hele dag mee bezig is. “Ik kan nooit afschakelen, het speelt altijd op de achtergrond. Constant ben ik in mijn hoofd bezig met plannen. Wanneer moet ik bijvoorbeeld mijn bloedsuiker meten en spuiten?”

Door diabetes type 1 loopt ze tijdens wedstrijden weleens tegen fysieke problemen aan. “Je kan dan niet meer uitgaan van wat je normaal kunt doen en wat je plan is. Alles in je lichaam zegt dat je moet stoppen, maar dat kan niet. Het is dan overleven en doorgaan op karakter.”