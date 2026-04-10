Na zwangerschappen en blessures is deze Brabantse atlete op medaillejacht

Ze stopte in 2017 met topsport, maar Elizeba Cherono (37) uit Roosendaal is terug als marathonloopster. Als moeder van twee dochters (7 en 6 jaar) is het puzzelen in de agenda voor trainingen, maar ze is komende zondag bij het NK een kanshebber voor het podium. “Voor ons gezin is een lange training een uitje.”

Cherono groeide op in Kenia. In 2012 verliet ze het Afrikaanse land en verhuisde ze naar Nederland. De reden was haar grote liefde Menno Franken uit Sprundel, die ze leerde kennen op een trainingskamp. In 2016 stapte ze met de fysiotherapeut in het huwelijksbootje. Dat ze snel kon lopen, bewees ze tijdens diverse wedstrijden in Nederland. Zo was ze bijvoorbeeld in 2016 de snelste op het NK op de 10 kilometer en ook won ze meerdere halve marathons. In 2017 deed ze mee aan een marathon in Australië, waarbij ze een tijd liep van 2.29.07. Het bleef voorlopig bij die marathon, want na twee zwangerschappen bleek het lichaam niet meer helemaal ingesteld op topsport. Ze rolde van de ene in de andere blessure. “Het herstel na de zwangerschap is anders gelopen dan ik had verwacht. Misschien wilde ik wel te snel en zorgde dat voor blessures. Ook ben ik natuurlijk wat ouder geworden.”

In 2023 maakte ze haar comeback als atlete, een jaar later rende ze de marathon van Enschede waar ze zevende werd. Vorig jaar oktober eindigde Cherono als vierde in Amsterdam en komende zondag in Rotterdam is ze tijdens de 42 kilometer en 195 meter een kanshebber voor het podium. “Er zijn andere vrouwen die de laatste jaren snellere tijden hebben gelopen, maar ik ga zeker voor een medaille.” Deze laatste dagen voor het NK doet de Roosendaalse het rustig aan, maar de laatste drie/vier maanden trainde ze volle bak. “Ik liep ’s ochtends heel vroeg en bracht daarna onze dochters (6 en 7 jaar) naar school. Thuis nam ik even rust en vaak trainde ik dan een tweede keer voordat de school uit was.”

Ondanks het pittige schema klaagt ze geen moment. “De laatste jaren voel ik dat er nog zoveel inzit als atlete en ik besloot om te proberen er alles uit te halen. Ik loop vooral omdat ik het leuk vind, ik haal er zoveel plezier uit.”

Elizeba Cherono werd vierde op het NK Marathon 2025 in Amsterdam.

Het lopen van een snelle marathon, ze gaat voor een tijd van 2.30 uur, was niet alleen het doel van Cherono. Ook de rest van het gezin helpt waar ze kunnen. “Mijn kinderen zijn ermee opgegroeid en weten dat hun moeder soms even rust moet nemen na een zware training. Ze vinden het vooral leuk wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld een training van 40 kilometer had, dan stapten ze samen met mijn man in de auto. Om me onderweg iedere vijf kilometer drinken te geven, maar ook om het laatste stuk mee te rennen.” Wat ze na Rotterdam gaat doen op hardloopgebied, weet ze nog niet. “Als marathonloopster kan ik niet te ver vooruit plannen. Vorig jaar richtte ik me op Amsterdam en daarna op Rotterdam. Straks moet ik hier eerst van herstellen en daarna ga ik pas kijken wat het beste plan is.”

Brabanders op podium? Elizeba Cherono is niet de enige Brabantse kanshebber op een medaille. Ook Mikky Keetels uit Schijndel gaat in Rotterdam voor het podium.