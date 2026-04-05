Een ei hoort erbij: Emma (16) sorteert er duizenden per dag voor Pasen

Een eitje hoort erbij met Pasen. Dat weet Emma Roefs (16) uit Middelbeers maar al te goed. Sinds drie jaar sorteert ze kippeneieren in Haghorst. En die zijn populair op de christelijke feestdag, weet ze.

“Met Pasen moet ik er altijd voor zorgen dat de eierautomaat helemaal vol zit”, vertelt de 16-jarige Emma Roefs bij pluimveebedrijf Bertens Poultry in Haghorst. Het is een komen en gaan bij de ‘trekmuur’ aan de Ontginngingsweg. “Hij is nu veel sneller leeg dan normaal”, merkt Emma, terwijl ze snel een nieuw doosje in de automaat plaatst. In de dagen voor Pasen worden er gemiddeld duizend eieren uit de automaat getrokken.

"Die met kippenpoep vis ik eruit."

Om te voorkomen dat klanten kapotte of vieze eieren kopen, staat Emma van zeven uur ’s ochtends tot half één 's middags achter de lopende band. Dan draait ze ruim 90.000 eieren om, om te kijken of er geen kippenpoep op zit. “Die vis ik er tussenuit.” De afgekeurde eieren verdwijnen in een aparte bak. Die eieren worden niet weggegooid, maar verkocht aan bedrijven. Zij maken er onder andere mayonaise en cakes van. “Alles waar eieren in zitten, maar waarvan je niet snel ziet dat er eieren in zitten”, legt Emma uit. Ondanks dat ze dagelijks ruim 90.000 eieren ziet, heeft Emma er nog geen genoeg van. Ze heeft ze zelfs liever dan chocolade-eieren, die veelvuldig worden gegeten met Pasen.



"Ik hou meer van hartig", zegt Emma. "Lekker, een eitje op zijn tijd. Gebakken, met kaas!"