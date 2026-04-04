Jong kind valt uit raam van derde verdieping in Tilburg

Een jong kind is zaterdag rond kwart over vijf uit een raam gevallen van de derde verdieping. Dat gebeurde in een appartementencomplex aan het Dianapad in Tilburg.

Het kind viel van de derde verdieping naar beneden en kwam op de grond terecht. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet te landen.

Het kind is in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie heeft de plek waar het kind is gevallen afgezet met lint. Ook in de woning wordt onderzoek gedaan. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan om te kijken hoe het kind uit het raam kon vallen.

Of het om een jongen of een meisje gaat en van welke leeftijd het kind is maakt de politie niet bekend.