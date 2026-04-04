Megafamilie viert Pasen en PvdA wil minder gemeenten: dit gebeurde vandaag

Van een megafamilie die Pasen viert met 211 man tot de PvdA die de helft van de Brabantse gemeenten wil laten verdwijnen. Dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

Het paasweekend staat voor de deur, maar volle campings zijn niet gegarandeerd. Dat is vooral afhankelijk van het weer, zeggen campingeigenaren in Sint-Oedenrode en Someren. "Ik zou zelf ook niet in de regen en de kou gaan kamperen", zegt Saskia de Vries van camping De Somerweij. Op vakantieparken is het een ander verhaal: daar boeken gasten volgens EuroParcs Kaatsheuvel een stuk later dan vorig jaar. "Mensen kijken de kat uit de boom", zegt Ron Bornhout. De btw-verhoging naar 21 procent speelt daarbij een rol, vooral Duitse gasten blijven vaker weg. Lees hier het hele verhaal.

Kopers van overdekte scootmobielen zijn flink opgelicht door een Brabantse verkoper. Na betaling blijven zij achter met verkeerde of zelfs levensgevaarlijke voertuigen, krijgen ze geen service en zijn ze duizenden euros kwijt. De verkoper adverteert met een showroom die helemaal niet van hem is. "Deze verkoper is absoluut geen dealer van ons", bevestigt eigenaar Toine Oosterbosch van Move in Eindhoven, die juridische stappen overweegt. Contact met de verkoper is vrijwel onmogelijk en gedupeerden staan huilend bij de echte dealer. Check het hier.

In Riethoven viert de familie Van Rhee dit jaar alweer voor de veertigste keer Pasen met een reünie. Wat begon met dertig man in 1986, is uitgegroeid tot een megafamilie van 211 mensen. Voor het weekend zijn 122 kratten bier en liters soep van oma klaargemaakt. "Om klokslag acht uur 's avonds luiden we de bel en mag de kurk van de fles", vertelt de 85-jarige Thea. Het programma bestaat uit jeu-de-boules, een kinderplaybackshow, een zeskamp en een feestelijk paasontbijt. Lees hun verhaal hier.

Het pittoreske vestingstadje Grave was zo'n 350 jaar geleden compleet verwoest. In 1674 werd de stad vier maanden lang belegerd door Nederlandse troepen die de Fransen eruit wilden krijgen. Voor de 1500 inwoners was het de hel op aarde door het onophoudelijke bombardement met kanons en brandende kogels. "Dit moorddadig vuur deed in de stad de verschrikkelijkste uitwerking", schrijft historicus P. Hendrikx over die tijd. Na vier maanden gaven de Fransen op en lieten een tot de grond gelijkgemaakte stad achter. Hier lees je het hele verhaal.

