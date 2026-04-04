Conflict loopt uit de hand in Moergestel: slachtoffer gestoken

zaterdag om 22:01 • Aangepast gisteren om 09:46
Archieffoto: Karin Kamp

Bij een conflict in Moergestel is zaterdagavond iemand lichtgewond geraakt. Dat meldt de politie. Deze persoon zou gestoken zijn. 

De politie meldt dat het conflict plaatsvond aan de Huysackerstraat. Er is een verdachte aangehouden.

Later kreeg de politie ook de melding dat er geschoten zou zijn. Dat wordt onderzocht. 

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de ruzie vanaf kwart over zeven gaande is geweest. "Er is nog heel veel onduidelijk, zondag hopen we meer te weten." Of het conflict binnen plaatsvond of juist op straat, weet ze niet. 

