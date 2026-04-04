Automobilist ziet einde van de weg niet en rijdt zes meter naar beneden

Een automobilist is zaterdagavond rond kwart over acht van de weg geraakt en van een dijk naar beneden gereden. Het ongeluk gebeurde op de Weteringweg in Waalwijk.

De automobilist kwam van een zijstraat en zag waarschijnlijk over het hoofd dat de weg daar ophield. Hij ging dus niet links- of rechtsaf, maar reed rechtdoor de dijk af.

De auto stuiterde in de berm en kwam vervolgens zes meter lager ondersteboven tot stilstand in een sloot.

De brandweer ter plaatse met een tankautospuit, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een reddingsteam. Er leek niemand meer in de wagen te zitten. Om zeker te zijn dat er niemand onder lag, werd de auto met een kraan opgetild.

Ook het omliggende riet werd doorzocht, want de auto had een flinke klapper naar beneden gemaakt. Uiteindelijk vond de brandweer geen bestuurder en ook geen andere inzittenden.

Een berger heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen. De weg werd rond kwart voor tien vrijgegeven voor verkeer.