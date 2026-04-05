Bewoner door brandweer uit huis gehaald nadat brand uitbreekt in aanbouw

In een aanbouw van een huis aan de Pruimengaarde in Dongen is zondagochtend heel vroeg brand uitgebroken. Een bewoner werd door de brandweer uit het huis gehaald. De brandweer schaalde snel op naar grote brand.

De brandweer kwam na de melding van de brand iets na vier uur met meerdere voertuigen naar het huis in Dongen: drie tankautospuiten, een watercontainer en een hoogwerker. Zowel aan de voor- als achterkant van het huis waren brandweerlieden bezig om het vuur onder controle te krijgen. Dat lukte snel.

Om er zeker van te zijn dat het vuur zich niet had uitgebreid, werden enkele dakpannen verwijderd. Zo kon worden gecontroleerd op eventuele smeulende resten onder het dak. Al vrij snel bleek dat het vuur helemaal uit was.

Ook een ambulance kwam uit voorzorg naar het huis aan de Pruimengaarde. De bewoner die door de brandweer uit het huis was gehaald, werd door ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het huis liep rookschade op en is daardoor voorlopig onbewoonbaar. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk.

