Man die nog bijna 30.000 euro moet betalen loopt tegen de lamp

Een man die nog 29.000 euro aan openstaande schadevergoedingen moet betalen, is zaterdag in Bergen op Zoom aangehouden. Bij zijn aanhouding bleek dat hij ook nog veertien dagen gevangenisstraf moet uitzitten.

De man liep tegen de lamp omdat de verlichting van zijn auto en de aanhanger die achter zijn auto hing niet in orde waren. Deze zou niet misstaan op de kermis in Roosendaal, zo schrijft de politie in een bericht op Instagram. Bij het remmen en richting aangeven, knipperden zowel de verlichting van de auto als de aanhangwagen op alle manieren, behalve de goede.

Agenten spotten de auto met aanhanger op de snelweg van Bergen op Zoom in de richting Roosendaal. Bij tankstation Wouwse Tol bij Bergen op Zoom werd de auto aan de kant gezet voor controle. Daarbij bleek dat de man gesignaleerd stond in het systeem van de politie. Dit zelfs drie keer: twee keer vanwege schadevergoedingen die hij nog moest betalen en één keer vanwege een openstaande gevangenisstraf.

Geen bekeuring

De man is door de politie overgebracht naar bureau Mijkenbroek in Breda. Van daaruit wordt hij overgebracht naar een gevangenis ergens in Nederland. Omdat de man in de woorden van de politie al genoeg ellende heeft, besloten zij hem niet te bekeuren voor de gebrekkige verlichting.