Levensgevaarlijke situaties op A67, vrouw gaat slingerend over snelweg

Een vrouw is zaterdagnacht aangehouden nadat ze met haar auto op de A67 vanuit Eindhoven voor meerdere levensgevaarlijke situaties zorgde. De politie kreeg rond middernacht meerdere meldingen dat een auto slingerend en remmend over de snelweg reed. Ook reed de auto over de vluchtstrook en raakte de wagen meerdere keren de vangrail.

Bij de afrit Asten kon de politie de auto onderscheppen. Ook daar zagen agenten de wagen slingeren over alle rijstroken en over de vluchtstrook. Dit terwijl de auto met een snelheid van 100 tot 140 kilometer per uur over de A67 reed, terwijl er meerdere weggebruikers in de buurt reden.

Bij een tankstation lieten agenten de auto stoppen. De vrouw achter het stuur reageerde nauwelijks op aanwijzingen van agenten, zo schrijft de politie op Instagram. In de auto vonden agenten deels lege strips van medicijnen en een aangebroken pak wijn. Het pak lag op de bijrijdersstoel. De vrouw werd aangehouden.

Na haar aanhouding gedroeg de vrouw zich op het politiebureau recalcitrant, ze volgde ook daar de aanwijzingen van de politie niet op. Om vast te stellen welke stoffen - alcohol, drugs en/of medicijnen - ze in haar bloed had, is bloed afgenomen.

Haar rijbewijs is de vrouw in elk geval kwijt. Dit vanwege haar, in de woorden van de politie, levensgevaarlijke rijgedrag en omdat ze de plek van een ongeluk heeft verlaten.