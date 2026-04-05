Veel bloed in trappenhuis appartementencomplex, politie vindt twee messen

In een trappenhuis van een appartementencomplex aan de Koningin Julianaweg in Best lijkt zaterdagavond een steekpartij te zijn geweest. De politie vond twee messen. Ook werden andere sporen gevonden die duiden op een mogelijke steekpartij of een vechtpartij. Een ooggetuige heeft het over veel bloed. Een politiewoordvoerder geeft zondagochtend aan niet te kunnen zeggen wat zich precies heeft afgespeeld.

De politie ging naar het appartementencomplex na een melding dat daar iets aan de hand was. Er werd geen slachtoffer gevonden, maar de politie denkt wel dat er een slachtoffer is. Ze roept diegene op zich te melden.

Toen agenten bij het appartementencomplex kwamen, troffen ze wel iemand met lichte verwondingen. Deze waren volgens een woordvoerder niet zo ernstig dat verdere hulp nodig was.

De politiewoordvoerder geeft aan meerdere scenario's open te houden als het gaat om wat zich heeft afgespeeld in het appartementencomplex. Getuigen die 112 belden zeggen dat zij meerdere mannen zagen wegrennen. Vervolgens troffen ze in het trappenhuis een situatie aan die voor hen reden was om 112 te bellen. De getuigen hebben het over een ruzie die mogelijk uit de hand is gelopen.

Buiten het complex stond een witte bestelbus met een vernielde zijruit en een kapotte spiegel. Of dat voertuig iets met het incident te maken heeft, wordt onderzocht. Als iemand meer weet of beelden heeft uit de omgeving van de Koningin Julianaweg dan verzoekt de politie mensen contact op te nemen.